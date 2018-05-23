AVS Photo Editor для Windows

AVS Photo Editor 3.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание AVS Photo Editor 3.1.1Описание   Скачать AVS Photo Editor 3.1.1СКАЧАТЬ (13,43 Мб) Скриншоты AVS Photo Editor 3.1.1Скриншоты (4)   Статистика AVS Photo Editor 3.1.1Статистика   Отзывы о AVS Photo Editor 3.1.1Отзывы (1)  
Оцените программу!
4.83 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.83 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

AVS Photo Editor - неплохой редактор цифровых фотографий и изображений, обладающий разнообразными инструментами для изменения размера и масштаба, яркости и контраста, цветового баланса, виньетирования и наложения водяных знаков.

Также присутствует возможность добавления различных эффектов (сепия, старое фото, смягчение, четкая детализация и пр.). Имеется функция предварительного просмотра. Готовые изображения можно легко распечатать на принтере. Поддерживается большое количество графических форматов, как например BMP, ICO, WMF, EMF, JPEG, JPG, GIF, PNG, TIF, TIFF и многие другие.

Что нового в AVS Photo Editor 3.1.1?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты AVS Photo Editor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 761
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

FastStone Image Viewer 6.5

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

IrfanView 4.51

IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества графических форматов, разнообразных плагинов, наличием встроенного

Фото на документы Экспресс 6.0

Фото на документы Экспресс - простая в использовании программа для создания фотографий на документы в домашних условиях. Содержит большинство распространённых

Paint.NET 4.0.21

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

Мастер Визиток 10.0

Мастер Визиток - инструмент для создания визиток и бейджей, который предлагает обширный каталог готовых вариантов дизайна по различным темам. Присутствуют

PaperScan 3.0.64 Free

PaperScan - универсальная программа для сканирования различных документов. Отличительной особенностью данного инструмента является возможность управления любым

скачать Adguard

Отзывы о программе AVS Photo Editor

Павел Белый про AVS Photo Editor 3.0.3.157 [27-01-2018]

Искал для XP бесплатный редактор.
Задачи были:
- небольшая цветовая коррекция.
- коррекция по резкости.
- обрезка.
- нанесение логотипа и надписи на фото.
Здесь есть всё и очень всё наглядно реализовано.
Отличный, выдержанный интерфейс.
5 баллов!
Разрабам поклон.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 