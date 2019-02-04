Vole Media CHM для Windows

Vole Media CHM 3.91.9022

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Описание Vole Media CHM 3.91.9022Описание   Скачать Vole Media CHM 3.91.9022СКАЧАТЬ (125,24 Мб) Скриншоты Vole Media CHM 3.91.9022Скриншоты (3)   Статистика Vole Media CHM 3.91.9022Статистика   Отзывы о Vole Media CHM 3.91.9022Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 4
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Vole Media CHM - бесплатная и простая в использовании программа, благодаря которой пользователь может с легкостью создавать файлы CHM из текстовых документов и добавлять к ним мультимедийные файлы (аудио, видео и изображения). Присутствует возможность конвертации DOC файлов, можно импортировать и публиковать готовые документы, задавать уровень доступа, указывать авторство и пр.

Что нового в Vole Media CHM 3.91.9022?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Vole Media CHM:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 585
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы - Редакторы - другое
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Отзывы о программе Vole Media CHM

ната про Vole Media CHM 3.26.50613 [14-06-2015]

не советую.ТУПАЯ програма.
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