Кроме того имеется возможность добавления и редактирования музыки, многослойная анимация при помощи ключевых кадров, поддержка большого количества форматов, в том числе оптимизированных для мобильных, планшетов и YouTube.

ФотоШОУ PRO - мощная программа для создания ярких высококачественных слайд-шоу и динамичных роликов из цифровых фотографий и изображений, а также видео высокой чёткости и DVD дисков. Присутствует большое количество разнообразных переходов и эффектов (включая 3D), шаблонов титров, заставок и анимированных коллажей.

XMedia Recode - простая в использовании программа, позволяющая конвертировать практически любые видео и аудио файлы в один из форматов, который воспроизводится на

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и