ФотоШОУ PRO для Windows

ФотоШОУ PRO 11.2

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Описание ФотоШОУ PRO 11.2Описание   Скачать ФотоШОУ PRO 11.2СКАЧАТЬ (131,07 Мб) Скриншоты ФотоШОУ PRO 11.2Скриншоты (5)   Статистика ФотоШОУ PRO 11.2Статистика   Отзывы о ФотоШОУ PRO 11.2Отзывы (12)  
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4.51 из 5, всего оценок - 56
  • Рейтинг программы - 4.51 из 5
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ФотоШОУ PRO - мощная программа для создания ярких высококачественных слайд-шоу и динамичных роликов из цифровых фотографий и изображений, а также видео высокой чёткости и DVD дисков. Присутствует большое количество разнообразных переходов и эффектов (включая 3D), шаблонов титров, заставок и анимированных коллажей.

Кроме того имеется возможность добавления и редактирования музыки, многослойная анимация при помощи ключевых кадров, поддержка большого количества форматов, в том числе оптимизированных для мобильных, планшетов и YouTube.

Что нового в ФотоШОУ PRO 11.2?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты ФотоШОУ PRO:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 1950 руб.)
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 27 294
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы - Фото
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Отзывы о программе ФотоШОУ PRO

Валерий про ФотоШОУ PRO 10.0 [18-01-2018]

Это не просто классная программа, она великолепная! Русскоязычный интерфейс, разные там плюшки по анимации, текст и много еще другого. Рекомендую, как для начинающих, так и для профи. Сам использую её уже больше 3 лет в коммерческих целях. Выполняю фотофильмы и поздравления на заказ.
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Антон про ФотоШОУ PRO 9.15 [24-11-2017]

Программой ФотоШОУ PRO пользуюсь 2 года к ряду. Изучил за это время все тонкости и инструменты. Огромный потенциал программы позволяет делать качественные видеоролики. Стоимость лицензии и обновлений окупаются за несколько часов работы. программа отличная. Особенно хочу отметить большой плюс, что она не стоит на месте. Постоянные обновления, улучшения, современные фишки - это отлично. Частенько не трачу время и использую шаблоны. Они сделаны с тонким вкусом и мастерством. Сам пока не дорос до такого уровня. У меня все. Программа супер!
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Люба про ФотоШОУ PRO 9.15 [17-11-2017]

Программа просто класс. У меня сейчас версия Делюкс. Очень крутая и несколько дополнительных наборов шаблонов. Видеоролики делаю на раз-два-три. Столько возможностей ни в одной другой программе нет, что ни говорите.
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Ольга про ФотоШОУ PRO 9.15 [13-11-2017]

купила сегодня за 1950 , ппц не открывается , точнее выходит пустая страница , новый проект не открывает, техподдержка не отвечает день на нее угрохала ... предыдущие отзывы это вообще правда...
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Jorjy про ФотоШОУ PRO 9.15 [03-10-2017]

ФотоШоу ПРО это что-то. Захватывает и не отпускает. Это уже полноценная видеомонтажка, а не просто программа для слайд-шоу.
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