ФотоШОУ PRO - мощная программа для создания ярких высококачественных слайд-шоу и динамичных роликов из цифровых фотографий и изображений, а также видео высокой чёткости и DVD дисков. Присутствует большое количество разнообразных переходов и эффектов (включая 3D), шаблонов титров, заставок и анимированных коллажей.
Кроме того имеется возможность добавления и редактирования музыки, многослойная анимация при помощи ключевых кадров, поддержка большого количества форматов, в том числе оптимизированных для мобильных, планшетов и YouTube.
XMedia Recode - простая в использовании программа, позволяющая конвертировать практически любые видео и аудио файлы в один из форматов, который воспроизводится на
Отзывы о программе ФотоШОУ PRO
Валерий про ФотоШОУ PRO 10.0 [18-01-2018]
Это не просто классная программа, она великолепная! Русскоязычный интерфейс, разные там плюшки по анимации, текст и много еще другого. Рекомендую, как для начинающих, так и для профи. Сам использую её уже больше 3 лет в коммерческих целях. Выполняю фотофильмы и поздравления на заказ. | | Ответить
Антон про ФотоШОУ PRO 9.15 [24-11-2017]
Программой ФотоШОУ PRO пользуюсь 2 года к ряду. Изучил за это время все тонкости и инструменты. Огромный потенциал программы позволяет делать качественные видеоролики. Стоимость лицензии и обновлений окупаются за несколько часов работы. программа отличная. Особенно хочу отметить большой плюс, что она не стоит на месте. Постоянные обновления, улучшения, современные фишки - это отлично. Частенько не трачу время и использую шаблоны. Они сделаны с тонким вкусом и мастерством. Сам пока не дорос до такого уровня. У меня все. Программа супер! | | Ответить
Люба про ФотоШОУ PRO 9.15 [17-11-2017]
Программа просто класс. У меня сейчас версия Делюкс. Очень крутая и несколько дополнительных наборов шаблонов. Видеоролики делаю на раз-два-три. Столько возможностей ни в одной другой программе нет, что ни говорите. 2 | | Ответить
Ольга про ФотоШОУ PRO 9.15 [13-11-2017]
купила сегодня за 1950 , ппц не открывается , точнее выходит пустая страница , новый проект не открывает, техподдержка не отвечает день на нее угрохала ... предыдущие отзывы это вообще правда... | | Ответить
Jorjy про ФотоШОУ PRO 9.15 [03-10-2017]
ФотоШоу ПРО это что-то. Захватывает и не отпускает. Это уже полноценная видеомонтажка, а не просто программа для слайд-шоу. | | Ответить