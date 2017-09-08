Программы для Android » Система » другое » Clean Master 6.0.0 для Android
Clean Master для Android

Clean Master 6.0.0 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Clean Master 6.0.0 для AndroidОписание   Скачать Clean Master 6.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (18,27 Мб) Скриншоты Clean Master 6.0.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Clean Master 6.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Clean Master 6.0.0 для AndroidОтзывы (36)  
Оцените программу!
4.19 из 5, всего оценок - 85
  • Рейтинг программы - 4.19 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Clean Master - незаменимое приложение для проведения генеральной уборки на Вашем Android-устройстве, которое позволяет осуществить очистку кэша приложений, удалить неиспользуемые и временные файлы или выполнить деинсталляцию программ.

Также с помощью Clean Master можно завершать отдельные задачи, что дает возможность освободить дополнительные ресурсы оперативной памяти, удалять конфиденциальные данные, предотвращая их попадание посторонним лицам, осуществлять бэкап приложений, сортировать их по размеру, дате установки, по названию или частоте использования, просматривать распределение памяти и многое другое.

Что нового в Clean Master 6.0.0 для Android?
  • Добавлена облачная корзина - восстановите удалённые по ошибке фотографии из облака в течение 30 дней после удаления
  • Добавлена поддержка аватаров для персонализации учётных записей
  • Оптимизирован дизайн плавающего виджета и исправлена ошибка, возникавшая при ускорении с его использованием
Скриншоты Clean Master:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 122 847
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
 Программа Clean Master отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

AIDA64 1.47 для Android

AIDA64 – утилита показывает подробную информацию об аппаратных и программных особенностях Android-устройства. Детальное отображение и диагностика процессора, заряда

Clean Master 6.0.0 для Android

Clean Master – очистите свое устройство от ненужного «хлама» в виде кэша, остаточных файлов, дубликатов фотографий и др. Утилита может освободить оперативную память,

SD Maid 4.7.5 для Android

SD Maid – всем известно, что в процессе эксплуатации ОС Android, на устройстве накапливаются журналы, отчеты о сбоях, дубликаты и другие ненужные файлы. Утилита

Kingo Android Root 3.3 для Android

Kingo Root - самый простой способ получить Root-права на свое Android-устройство

CPU-Z 1.23 для Android

CPU-Z - мобильная версия популярной десктопной утилиты, которая предоставляет массу полезной информации об установленном в вашем девайсе процессоре, используемой

Говорящий телефон 2.3.3 для Android

Говорящий телефон – расскажет пользователю о состоянии беспроводных коммуникаций, оповестит, если на устройстве не осталось свободной памяти и во время завершения

скачать Adguard

Отзывы о программе Clean Master

катя про Clean Master 5.13.9 для Android [06-11-2016]

у меня телефон престижио, я вот не могу понять никак куда делись фото и видео с флеш карты... толи этокарта тормозит, толи это мастер намастерил :-(
| | Ответить

венера про Clean Master 5.13.9 для Android [02-10-2016]

таки я и не поняла ставить программу очистки или нет
| | Ответить

Виктор про Clean Master 5.13.9 для Android [30-09-2016]

Уважаемые разработчики уберите пожалуйста платные под....ки проверить итп или со временем вы будете пользоваться своими чистилками сами
1 | | Ответить

флинт про Clean Master 5.12.2 для Android [20-05-2016]

purify эта прога предложит root права через kingroot .Решать Вам.
| | Ответить

Стас про Clean Master 5.11.8 для Android [31-03-2016]

Может в спец.возможн.откл. Есть похожая purifu может и лучше
| | Ответить

Читать все отзывы (36) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 