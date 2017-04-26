Аура Леса - дневного и ночного 2.8.6d.200
Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)
KinderX 6.0
KinderX - программа, позволяющая определять наиболее вероятный пол ребенка, исходя из дат рождения родителей и предполагаемой дате зачатия, а также рассчитывать
Схемоследилка 1.0
Схемоследилка - программа, позволяющая выделить или подсветить на схеме для вязания текущий ряд. По мере вязания при переходе к следующему ряду выделение сдвигается
Nai 3.3.20.05.20
Система Nai на основе оригинального алгоритма nus представляет собой программы эмуляции искусственного интеллекта. Программа изначально ориентирована на ведение
Болтун 3.0
Болтун - это программа-собеседник, которая может поднять или испортить настроение.
Болтун - это виртуальный собеседник, который обладает зачатками (искусственного)
Graffiti Studio 2.0
Graffiti Studio - забавная программа для творческих и креативных людей, которая дает возможность попробовать себя в роли граффити-художника. В Ваше распоряжение