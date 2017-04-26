MyLife RPG Organizer для Windows

MyLife RPG Organizer 12.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание MyLife RPG Organizer 12.0Описание   Скачать MyLife RPG Organizer 12.0СКАЧАТЬ (50,71 Мб) Скриншоты MyLife RPG Organizer 12.0Скриншоты (4)   Статистика MyLife RPG Organizer 12.0Статистика   Отзывы о MyLife RPG Organizer 12.0Отзывы (8)  
Оцените программу!
4.73 из 5, всего оценок - 11
  • Рейтинг программы - 4.73 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MyLife RPG Organizer - программа, обеспечивающая баланс между выполнением дел и отдыхом, ресурсом и результатом. Позволяет улучшить свои привычки и достичь своих целей при помощи оригинальной игровой системы мотивации, которая завлекает пользователя в процесс постоянного улучшения себя.

Что нового в MyLife RPG Organizer 12.0?
  • Улучшен интерфейс, доработана игровая система.
Скриншоты MyLife RPG Organizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 3 665
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

Аура Леса - дневного и ночного 2.8.6d.200

Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)

KinderX 6.0

KinderX - программа, позволяющая определять наиболее вероятный пол ребенка, исходя из дат рождения родителей и предполагаемой дате зачатия, а также рассчитывать

Схемоследилка 1.0

Схемоследилка - программа, позволяющая выделить или подсветить на схеме для вязания текущий ряд. По мере вязания при переходе к следующему ряду выделение сдвигается

Nai 3.3.20.05.20

Система Nai на основе оригинального алгоритма nus представляет собой программы эмуляции искусственного интеллекта. Программа изначально ориентирована на ведение

Болтун 3.0

Болтун - это программа-собеседник, которая может поднять или испортить настроение. Болтун - это виртуальный собеседник, который обладает зачатками (искусственного)

Graffiti Studio 2.0

Graffiti Studio - забавная программа для творческих и креативных людей, которая дает возможность попробовать себя в роли граффити-художника. В Ваше распоряжение

скачать Adguard

Отзывы о программе MyLife RPG Organizer

Алекс про MyLife RPG Organizer 4.9 [18-08-2014]

Отличная программа для организации своей жизни. Никогда еще прокачка своей жизни так не затягивала ))
5 | | Ответить

Polo про MyLife RPG Organizer 4.9 [08-06-2014]

полный отстой
1 | 4 | Ответить

Евгений про MyLife RPG Organizer 4.5.3 [08-01-2014]

На моёй Хр32 не пошла. Хорошая идея могла бы спокойно реализоваться в простейшем текстовом виде и не требовать загрузки ненужных моей системе библиотек. Искусство программирования имхо состоит не в наворотах а в предельном упрощении кода и веса.
| 1 | Ответить

Sydar про MyLife RPG Organizer 4.5.3 [11-12-2013]

Играть в игру прокачивая самого себя, имея максимально реалистичную графику, и полную свободу действий... разве не круто?!)
Автору программы респект)
1 | | Ответить

Игорь про MyLife RPG Organizer 4.0 [27-10-2013]

В программе реализована очень интересная идея. Идея организации свои дел в
виде игрового сценария с возможностью создания "Квестов" и влияния
выполненых дел на характеристики и навыки своего персонажа, которые вы
определяете сами. Данная програма мотивирует на выполнение поставленных
задач в виде набора опыта и увеличения уровня вашего персонажа. Рекомендую
всем кто хочет достичь поставленных целей.
1 | | Ответить

Читать все отзывы (8) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 