Поздравления с Днем Победы для Windows

Поздравления с Днем Победы 2.1

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Описание Поздравления с Днем Победы 2.1Описание   Скачать Поздравления с Днем Победы 2.1СКАЧАТЬ (4,49 Мб) Скриншоты Поздравления с Днем Победы 2.1Скриншоты (2)   Статистика Поздравления с Днем Победы 2.1Статистика   Отзывы о Поздравления с Днем Победы 2.1Отзывы (0)  
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Поздравления с Днем Победы - бесплатная программа, посвященная одному из самых главных отечественных праздников - Дню Победы. Приложение содержит в себе красивые открытки на рабочий стол, различные анимации на рабочий стол, а также набор поздравлений к Дню Победы.

Что нового в Поздравления с Днем Победы 2.1?
  • Исправлены найденные ошибки.
  • Оптимизация программы.
  • Новые анимации.
Скриншоты Поздравления с Днем Победы:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 597
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУкрашательства
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Отзывы о программе Поздравления с Днем Победы

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