Start Menu 10 6.1
Start Menu 10 - альтернативное решение для возвращенной кнопки "Пуск" в операционную систему Windows 10, которое обладает некоторыми дополнительными удобными и
Winstep Nexus 18.1
Winstep Nexus - компактная панель для быстрого запуска наиболее часто используемых программ и открытия документов (файлов, папок) в стиле панели аналогичного
Power8 1.6.0.1616
Power8 - утилита, которая вернет любимую многими кнопку "Пуск" в интерфейс операционной системы Windows, что особенно актуально для пользователей Windows 8.x
8GadgetPack 25.0
8GadgetPack - инструмент для установки и использования набора гаджетов для операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
Start10 1.56
Start10 - очередная реализация меню "Пуск", адаптированная для новейшей операционной системы Windows 10
IconTo 6.1
IconTo - программа предназначена для быстрого и удобного изменения вида (значка) папок на любые указанные вами, помимо этого программа способна извлекать значки из