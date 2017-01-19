AKVIS HDRFactory - программа для создания изображений с высоким динамическим диапазоном и для коррекции фотографий. С ее помощью можно получить максимально приближенные к реальности изображения и стилизованные фотографии, наполненные специфическими цветами и уникальными эффектами. Позволяет получить изображение HDR из нескольких снимков одного и того же объекта, сделанных с разной экспозицией.

Результат обработки будет ярче, контрастнее, насыщеннее и красочнее, чем позволяет фотокамера, намного ближе к тому, что видит наш глаз, который способен различать больше деталей, чем может зафиксировать фотоаппарат. Также позволяет получить эффект HDR на одном изображении, псевдо-HDR. Поддерживает пакетную обработку файлов.Поддерживает пакетную обработку файлов.



С помощью HDRFactory можно быстро и без особых усилий создать идеальное изображение HDR:

собрать изображение из нескольких снимков и применить тоновую компрессию;

при необходимости, избавиться от "призраков";

при необходимости, применить настройки дополнительной коррекции и добавить эффекты.

Наиболее часто используемые настройки можно сохранять как пресеты и вызывать их по мере надобности. В программу включено несколько готовых к использованию пресетов AKVIS.

AKVIS HDRFactory представлен в виде плагина для графических редакторов (plugin) и в виде отдельной, самостоятельной, программы (standalone), не требующей наличия фоторедакторов. В standalone включены дополнительные возможности Постобработки, с помощью которых можно изменить яркость, контрастность и насыщенность изображения, произвести коррекцию по каналам.