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AKVIS HDRFactory для Windows

AKVIS HDRFactory 5.5

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Описание AKVIS HDRFactory 5.5Описание   Скачать AKVIS HDRFactory 5.5СКАЧАТЬ (48,74 Мб) Скриншоты AKVIS HDRFactory 5.5Скриншоты (3)   Статистика AKVIS HDRFactory 5.5Статистика   Отзывы о AKVIS HDRFactory 5.5Отзывы (0)  
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AKVIS HDRFactory - программа для создания изображений с высоким динамическим диапазоном и для коррекции фотографий. С ее помощью можно получить максимально приближенные к реальности изображения и стилизованные фотографии, наполненные специфическими цветами и уникальными эффектами. Позволяет получить изображение HDR из нескольких снимков одного и того же объекта, сделанных с разной экспозицией.

Результат обработки будет ярче, контрастнее, насыщеннее и красочнее, чем позволяет фотокамера, намного ближе к тому, что видит наш глаз, который способен различать больше деталей, чем может зафиксировать фотоаппарат. Также позволяет получить эффект HDR на одном изображении, псевдо-HDR. Поддерживает пакетную обработку файлов.Поддерживает пакетную обработку файлов.

С помощью HDRFactory можно быстро и без особых усилий создать идеальное изображение HDR:

  • собрать изображение из нескольких снимков и применить тоновую компрессию;
  • при необходимости, избавиться от "призраков";
  • при необходимости, применить настройки дополнительной коррекции и добавить эффекты.

Наиболее часто используемые настройки можно сохранять как пресеты и вызывать их по мере надобности. В программу включено несколько готовых к использованию пресетов AKVIS.

AKVIS HDRFactory представлен в виде плагина для графических редакторов (plugin) и в виде отдельной, самостоятельной, программы (standalone), не требующей наличия фоторедакторов. В standalone включены дополнительные возможности Постобработки, с помощью которых можно изменить яркость, контрастность и насыщенность изображения, произвести коррекцию по каналам.

Что нового в AKVIS HDRFactory 5.5?
  • Совместимость с Photoshop CC 2017.
  • Поддержка 4k и 5k.
  • Исправления ошибок.
  • Добавлена возможность выбора диска для установки программы.
  • Добавлена поддержка новых RAW файлов.
  • Новые настройки кадрирования.
Скриншоты AKVIS HDRFactory:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $69.00
Ограничение в работе программы10 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 952
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе AKVIS HDRFactory

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Отзывов о программе AKVIS HDRFactory 5.5 пока нет, можете добавить...

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