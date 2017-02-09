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5 Open With - программа для просомтра, добавления и редактирования ассоциации файлов (ассоциировать - значит указать, какая программа открывает файл с каким расширением). Например, вы хотите просматривать фильмы (avi или mpeg) не через встроенный Media Player, а с помощью другого видео проигрывателя, так чтобы он открывалcя сам по щелчке на файле - OpenWith решает эту задачу. Также Open With помогает определить, чем можно просмотреть файлы с незнакомыми форматами (неизвестными системе расширениями). "Незнакомым" для Windows может оказаться и файл с известным расширением, просто вы удалили программу, которая его открывала. В этом случае просто выбираете из списка установленных программ ту, которая с данным расширением умеет работать.