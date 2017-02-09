Open With для Windows

Open With 1.4

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Описание Open With 1.4Описание   Скачать Open With 1.4СКАЧАТЬ (248 Кб) Скриншоты Open With 1.4Скриншоты (2)   Статистика Open With 1.4Статистика   Отзывы о Open With 1.4Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Open With - программа для просомтра, добавления и редактирования ассоциации файлов (ассоциировать - значит указать, какая программа открывает файл с каким расширением). Например, вы хотите просматривать фильмы (avi или mpeg) не через встроенный Media Player, а с помощью другого видео проигрывателя, так чтобы он открывалcя сам по щелчке на файле - OpenWith решает эту задачу. Также Open With помогает определить, чем можно просмотреть файлы с незнакомыми форматами (неизвестными системе расширениями). "Незнакомым" для Windows может оказаться и файл с известным расширением, просто вы удалили программу, которая его открывала. В этом случае просто выбираете из списка установленных программ ту, которая с данным расширением умеет работать.

Скриншоты Open With:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 2 995
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения - другое
 Вирусов нет в Open With 1.3 (19 Май 2013)

Отзывы о программе Open With

Дмитрий про Open With 1.3 [12-01-2017]

Хорошая программа мне помогла.
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