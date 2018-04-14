TEA - текстовый редактор с десятками функций обработки и анализа текста. Подсветка синтаксиса (HTML, C, C++, Object Pascal (Delphi, Kylix), Java, JavaScript, Perl, SQL, Visual Basic Script и любых других), кодировки Windows CP 1251, DOS 866, KOI8-R, Unicode, Mac, ISO 8859-5, translit, автоопределение кодировок, закладки с сохранением имени файла и позиции в нем, утилиты для веб-дизайнеров, HEX-редактор, шифрация текста, файловый менеджер, подключение внешних браузеров, компиляторов и утилит, и многое другое.

Кроме обычных текстовых документов, TEA открывает в режиме "только для чтения" файлы форматов OpenDocument, KWord и OpenOffice.org Write.

В редакторе развиты возможности по верстке документов в языках разметки HTML, XHTML, LaTeX и Docbook. Кроме этого, TEA предоставляет сотни функций по обработке текста - сортировка, создание словарей, анализ текста, фильтрация, массовое изменение кодировок и многое другое.