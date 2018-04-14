TEA для Windows

TEA 41.1.1

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание TEA 41.1.1Описание   Скачать TEA 41.1.1СКАЧАТЬ (16,35 Мб) Скриншоты TEA 41.1.1Скриншоты (3)   Статистика TEA 41.1.1Статистика   Отзывы о TEA 41.1.1Отзывы (11)  
Оцените программу!
4.72 из 5, всего оценок - 42
  • Рейтинг программы - 4.72 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

TEA - текстовый редактор с десятками функций обработки и анализа текста. Подсветка синтаксиса (HTML, C, C++, Object Pascal (Delphi, Kylix), Java, JavaScript, Perl, SQL, Visual Basic Script и любых других), кодировки Windows CP 1251, DOS 866, KOI8-R, Unicode, Mac, ISO 8859-5, translit, автоопределение кодировок, закладки с сохранением имени файла и позиции в нем, утилиты для веб-дизайнеров, HEX-редактор, шифрация текста, файловый менеджер, подключение внешних браузеров, компиляторов и утилит, и многое другое.

Кроме обычных текстовых документов, TEA открывает в режиме "только для чтения" файлы форматов OpenDocument, KWord и OpenOffice.org Write.

В редакторе развиты возможности по верстке документов в языках разметки HTML, XHTML, LaTeX и Docbook. Кроме этого, TEA предоставляет сотни функций по обработке текста - сортировка, создание словарей, анализ текста, фильтрация, массовое изменение кодировок и многое другое.

Скриншоты TEA:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 20 226
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Редакторы - Редакторы кода
 Программа TEA отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Notepad++ 7.5.6

Notepad++ - это редактор, представляющий альтернативу стандартному Блокнотику, который входит в поставку Windows. Данную программу могут использовать как

TurboSite 1.7.1

TurboSite - легкая в использовании программа, при помощи которой Вы сможете создать простой статичный HTML-сайт или электронный учебник за считанные минуты, даже не

HtmlReader 2.5.86.183

HtmlReader - довольно неплохой редактор html кода со встроенным браузером в котором реализован широкий выбор инструментов просмотра html страницы с различными

Adobe Dreamweaver CC 2017.5 Build 9878

Adobe Dreamweaver - мощный инструмент для создания и обслуживания веб-сайтов. Присутствует полная поддержка CSS, функциональный редактор кода, возможность работы с

phpDesigner 8.1.2

phpDesigner - мощная программа для создания, редактирования, отладки, анализа и публикации веб-страниц и приложений на языке PHP, которая подойдет как начинающим

Alaborn iStyle 5.4.4.2

Alaborn iStyle - мощный и интуитивно понятный HTML-комбайн, подходящий как для профессионалов, так и для абсолютных новичков, поможет в самые короткие сроки

скачать Adguard

Отзывы о программе TEA

из простой деревни про TEA 39.1.0 [22-12-2014]

Хороший.
3 | | Ответить

Петр про TEA 25.0.0 [12-08-2009]

TEA старше, чем Notepad++, поэтому клоном быть не может.
2 | | Ответить

Nikita про TEA 25.0.0 [27-07-2009]

Какой-то очередной клон Notepad++...
| | Ответить

Серега про TEA 23.4.0 [25-04-2009]

СУПЕР !!!
2 | | Ответить

Александр про TEA [12-12-2004]

Отлично!
2 | | Ответить

Читать все отзывы (11) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 