WebSite X5 Evolution для Windows

WebSite X5 Evolution 13.1.4.13

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Описание WebSite X5 Evolution 13.1.4.13Описание   Скачать WebSite X5 Evolution 13.1.4.13СКАЧАТЬ (135,16 Мб) Скриншоты WebSite X5 Evolution 13.1.4.13Скриншоты (8)   Статистика WebSite X5 Evolution 13.1.4.13Статистика   Отзывы о WebSite X5 Evolution 13.1.4.13Отзывы (3)  
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4.50 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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WebSite X5 Evolution - полнофункциональное решение для создания полноценных профессиональных и привлекающих внимание веб-сайтов, блогов и Интернет-магазинов. Присутствует редактор картинок, шаблоны и кнопки, возможность разделения страниц по уровням, создания карты сайта, имеется встроенный поисковый движок, FTP движок и т.д. Для создания персонального сайта пользователю необходимо выполнить всего 5 несложных шагов:

  • Выбрать шаблон из включенных в программу 1500 различных шаблонов, либо создать свой собственный.
  • Задать структуру веб-сайта (панель навигации автоматически будет создана по карте сайта).
  • Перетащить контент с помощью функции Drag &Drop (добавить тест, картинки, видео, галерею, e-mail форму, виджеты и т.д.).
  • Настроить сайт (добавить пользовательскую зону, интерфейс на других языках и т.д.).
  • Опубликовать веб-сайт, используя встроенный FTP движок.
Скриншоты WebSite X5 Evolution:

Статус программы Демо версия | Цена: 2500 руб.
Ограничение в работе программыиспользование только на локальном диске
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 881
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе WebSite X5 Evolution

Fi про WebSite X5 Evolution 13.0.5.27 [02-04-2017]

Нет Evolution 13-й версии, это Professional.
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Дмитрий про WebSite X5 Evolution 13.0.0.14 [23-01-2017]

Ну сама то она не делает ))) ручками ты там по работал, а то ведь и поверят что ты ей шепнул и она тебе замутила ....
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Максим про WebSite X5 Evolution 11.0.7.30 [06-12-2015]

Программа улетная, я не пожалел за потраченные деньги. В этой программе можно работать и ничего не знать про создание и заливку сайтов. Она все делает автоматически сама. Свой сайт сделал за 5 дней и сейчас дорабатываю потихоньку. я бы скинул адрес сайта, но думаю что его не пропустят модераторы.
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