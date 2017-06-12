WebSite X5 Evolution - полнофункциональное решение для создания полноценных профессиональных и привлекающих внимание веб-сайтов, блогов и Интернет-магазинов. Присутствует редактор картинок, шаблоны и кнопки, возможность разделения страниц по уровням, создания карты сайта, имеется встроенный поисковый движок, FTP движок и т.д. Для создания персонального сайта пользователю необходимо выполнить всего 5 несложных шагов:
Выбрать шаблон из включенных в программу 1500 различных шаблонов, либо создать свой собственный.
Задать структуру веб-сайта (панель навигации автоматически будет создана по карте сайта).
Перетащить контент с помощью функции Drag &Drop (добавить тест, картинки, видео, галерею, e-mail форму, виджеты и т.д.).
Настроить сайт (добавить пользовательскую зону, интерфейс на других языках и т.д.).
Опубликовать веб-сайт, используя встроенный FTP движок.
Конструктор сайтов Сайткрафт - это профессиональный инструмент создания сайтов для непрофессионалов. Вам не надо знать программирования, HTML, сетевые протоколы и
Отзывы о программе WebSite X5 Evolution
Fi про WebSite X5 Evolution 13.0.5.27 [02-04-2017]
Нет Evolution 13-й версии, это Professional. | | Ответить
Дмитрий про WebSite X5 Evolution 13.0.0.14 [23-01-2017]
Ну сама то она не делает ))) ручками ты там по работал, а то ведь и поверят что ты ей шепнул и она тебе замутила .... | | Ответить
Максим про WebSite X5 Evolution 11.0.7.30 [06-12-2015]
Программа улетная, я не пожалел за потраченные деньги. В этой программе можно работать и ничего не знать про создание и заливку сайтов. Она все делает автоматически сама. Свой сайт сделал за 5 дней и сейчас дорабатываю потихоньку. я бы скинул адрес сайта, но думаю что его не пропустят модераторы. 1 | 5 | Ответить