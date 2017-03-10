Firefox Beta – последняя версия популярного браузера.

Установив данную версию, вы получите последние новшества, обеспечивающие более быструю производительность и улучшенную безопасность. Взамен вас ожидает, возможно, нестабильная работа приложения, так как работы над ним еще ведутся.

Внесите свой вклад в развитие браузера и помогите усовершенствовать инновации, которые в будущем появляются в официальном релизе.

Разработчик обращает особое внимание, что ему нужна помощь по тестированию устройств на Intel x86 Atom.