Firefox для Android

Firefox 53.0 Beta для Android

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Описание Firefox 53.0 Beta для AndroidОписание   Скачать Firefox 53.0 Beta для AndroidСКАЧАТЬ (36,79 Мб) Скриншоты Firefox 53.0 Beta для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Firefox 53.0 Beta для AndroidСтатистика   Отзывы о Firefox 53.0 Beta для AndroidОтзывы (4)  
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4.17 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 4.17 из 5
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Firefox Beta – последняя версия популярного браузера.

Установив данную версию, вы получите последние новшества, обеспечивающие более быструю производительность  и улучшенную безопасность. Взамен вас ожидает, возможно, нестабильная работа приложения, так как работы над ним еще ведутся.

Внесите свой вклад в развитие браузера и помогите усовершенствовать инновации, которые в будущем появляются в официальном релизе.

Разработчик обращает особое внимание, что ему нужна помощь по тестированию устройств на Intel x86 Atom. 

Что нового в Firefox 53.0 Beta для Android?

  • Поддержка языков с написанием справа налево.
Скриншоты Firefox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский, Литовскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 11 815
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры

Отзывы о программе Firefox

серега про Firefox 34.0 Beta для Android [04-11-2014]

Запись аудио.ссылка-secure antivirus.снес.
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петро про Firefox 33.0 Beta для Android [23-09-2014]

скачать то скачал но установить не удалось
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LG про Firefox 32.0 Beta для Android [08-08-2014]

доброго времени суток.постараюсь меньше текста.попался злой сайт-обрывал закачку.скачали огненный лис без вопросов- ucbrowser chrome. opera 16 версия по памяти.и еще не всегда плох браузер.смена поисков


ика бывает проблему решает.
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Руслан про Firefox Beta 22.0 для Android [22-06-2013]

скачал на андроид с ОС2.3 открыл но потом "выкидывает " и так постоянно.скачал дельфина -отлично работает.(10.0.)
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