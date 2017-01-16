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КИТ Интернет телепрограмма для Windows

КИТ Интернет телепрограмма 1.33

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Описание КИТ Интернет телепрограмма 1.33Описание   Скачать КИТ Интернет телепрограмма 1.33СКАЧАТЬ (4,82 Мб) Скриншоты КИТ Интернет телепрограмма 1.33Скриншоты (4)   Статистика КИТ Интернет телепрограмма 1.33Статистика   Отзывы о КИТ Интернет телепрограмма 1.33Отзывы (2)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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КИТ Интернет телепрограмма - бесплатное приложение для загрузки программы передач из сайтов с телепрограммой и конвертирование в телеформаты: Inter-TV, JTV (*.ndx, *.pdt), XMLTV, MXF и/или Windows Media Center. Реализована загрузка телепрограммы из сайтов vsetv.com, tv.yandex.ua, tv.mail.ru, vida.ru, star.poltava.ua. Описание телепрограммы включает: сюжет, жанр, категорию, картинку, актеров, год, рейтинг.

Основные возможности КИТ Интернет телепрограмма:

  • Коррекция времени.
  • Обновление телепрограммы на следующую неделю.
  • Печать телепрограммы.
  • Одновременное обновление до 50-ти телеканалов.
  • Напоминания, циклы передач.
  • Просмотр загруженной программы передач в цвете.
  • Обновление списка и иконок телеканалов.
  • Имеется возможность добавлять/редактировать провайдеры (сайты с телепрограммой).
Что нового в КИТ Интернет телепрограмма 1.33?
  • Импорт каналов сохраняет старые id
  • Поиск канала в провайдере
  • Новые команды
  • Массивы внутри команд
  • Другие незначительные исправления и улучшения
Скриншоты КИТ Интернет телепрограмма:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 122
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск информации

Отзывы о программе КИТ Интернет телепрограмма

hastor про КИТ Интернет телепрограмма 1.31 [11-09-2016]

Из 35 выбранных каналов только 2 показали телепрограмму.
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(ерж про КИТ Интернет телепрограмма 1.27 [15-09-2013]

Судя по количеству загрузок - полный провал кина в прокате.
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