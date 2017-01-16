КИТ Интернет телепрограмма - бесплатное приложение для загрузки программы передач из сайтов с телепрограммой и конвертирование в телеформаты: Inter-TV, JTV (*.ndx, *.pdt), XMLTV, MXF и/или Windows Media Center. Реализована загрузка телепрограммы из сайтов vsetv.com, tv.yandex.ua, tv.mail.ru, vida.ru, star.poltava.ua. Описание телепрограммы включает: сюжет, жанр, категорию, картинку, актеров, год, рейтинг.
Основные возможности КИТ Интернет телепрограмма:
- Коррекция времени.
- Обновление телепрограммы на следующую неделю.
- Печать телепрограммы.
- Одновременное обновление до 50-ти телеканалов.
- Напоминания, циклы передач.
- Просмотр загруженной программы передач в цвете.
- Обновление списка и иконок телеканалов.
- Имеется возможность добавлять/редактировать провайдеры (сайты с телепрограммой).