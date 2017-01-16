Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 КИТ Интернет телепрограмма - бесплатное приложение для загрузки программы передач из сайтов с телепрограммой и конвертирование в телеформаты: Inter-TV, JTV (*.ndx, *.pdt), XMLTV, MXF и/или Windows Media Center. Реализована загрузка телепрограммы из сайтов vsetv.com, tv.yandex.ua, tv.mail.ru, vida.ru, star.poltava.ua. Описание телепрограммы включает: сюжет, жанр, категорию, картинку, актеров, год, рейтинг. Основные возможности КИТ Интернет телепрограмма: Коррекция времени.

Обновление телепрограммы на следующую неделю.

Печать телепрограммы.

Одновременное обновление до 50-ти телеканалов.

Напоминания, циклы передач.

Просмотр загруженной программы передач в цвете.

Обновление списка и иконок телеканалов.

Имеется возможность добавлять/редактировать провайдеры (сайты с телепрограммой). Что нового в КИТ Интернет телепрограмма 1.33?

Импорт каналов сохраняет старые id

Поиск канала в провайдере

Новые команды

Массивы внутри команд

Другие незначительные исправления и улучшения