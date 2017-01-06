Exiland Backup Professional 4.4 Описание СКАЧАТЬ ( 8,68 Мб) Скриншоты (9) Статистика Отзывы (1) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 1 Рейтинг программы - 5.00 из 5

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5 Exiland Backup Professional - простая и удобная программа для резервного копирования файлов и синхронизации папок, которая выполнена в виде службы Windows и позволяет копировать файлы с множества ПК в сети и сохранять резервные копии на любые носители: локальные диски, съемные устройства, флеш-диски или сетевых компьютерах, а также на FTP серверах. Для настройки резервного копирования достаточно один раз создать задание, указать список файлов для копирования, место для сохранения резервных копий и настроить расписание запуска. Для повышения сохранности вы можете настроить дублирование резервных копий по FTP, в дополнительную локальную или сетевую папку. Основные возможности Exiland Backup Professional: Автоматическое создание резервных копий по сети, FTP, внешние устройства.

Поддержка полного резервного копирования (Full Backup), добавочного (Incremental), разностного (Differential) и Синхронизации папок.

Копирование данных с любых носителей: жесткого диска, флешки, любого компьютера в локальной сети или с удаленного сервера по FTP.

Сохранение резервных копий на съемном, сетевом или локальном диске, флешке, FTP и т.д.

Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности.

Сжатие данных в формате ZIP с шифрованием, либо простое резервное копирование (без архивирования).

Восстановление файлов из резервной копии в случае потери данных.

Автоматическое удаление старых резервных копий.

Запуск внешних приложений до и после выполнения задания.

Уведомление о результатах резервного копирования на E-mail, мобильный телефон, по локальной сети или на экран. Что нового в Exiland Backup Professional 4.4?

Интерфейс программы переведен на немецкий язык

Добавлен вывод имени каждого копируемого файла над шкалой (опция "[x] Подробная информация")

Добавлена опция "[x] Сжимать файл настроек при закрытии программы"

Оптимизировано удаление файлов с FTP при синхронизации

Решены некоторые проблемы с кодировкой при копировании по FTP

Решена проблема, когда удалялись не все исходные файлы

Исправлена прочие недочеты Скриншоты Exiland Backup Professional: Статус программы Демо версия | Цена: 2950 руб. Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 3 / 1 847 Разработчик Exiland Software Последнее обновление 06.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Восстановление данных - Резервное копирование Отзывы о программе Exiland Backup Professional (ерж Хорошая программа, правда, не совсем устраивает, то, что при разных типах резервного копирования, создаётся ПОЛНАЯ резервная копия, при том, что до работы с этой программой часть файлов уже были зарезервированы на другом носителе, то есть происходит дублирование, поэтому приходится удалять ранее зарезервированные файлы и работать уже с вновь созданной полной резервной копией файлов.

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