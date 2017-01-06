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Exiland Backup Professional для Windows

Exiland Backup Professional 4.4

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Описание Exiland Backup Professional 4.4Описание   Скачать Exiland Backup Professional 4.4СКАЧАТЬ (8,68 Мб) Скриншоты Exiland Backup Professional 4.4Скриншоты (9)   Статистика Exiland Backup Professional 4.4Статистика   Отзывы о Exiland Backup Professional 4.4Отзывы (1)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Exiland Backup Professional - простая и удобная программа для резервного копирования файлов и синхронизации папок, которая выполнена в виде службы Windows и позволяет копировать файлы с множества ПК в сети и сохранять резервные копии на любые носители: локальные диски, съемные устройства, флеш-диски или сетевых компьютерах, а также на FTP серверах.

Для настройки резервного копирования достаточно один раз создать задание, указать список файлов для копирования, место для сохранения резервных копий и настроить расписание запуска. Для повышения сохранности вы можете настроить дублирование резервных копий по FTP, в дополнительную локальную или сетевую папку.

Основные возможности Exiland Backup Professional:

  • Автоматическое создание резервных копий по сети, FTP, внешние устройства.
  • Поддержка полного резервного копирования (Full Backup), добавочного (Incremental), разностного (Differential) и Синхронизации папок.
  • Копирование данных с любых носителей: жесткого диска, флешки, любого компьютера в локальной сети или с удаленного сервера по FTP.
  • Сохранение резервных копий на съемном, сетевом или локальном диске, флешке, FTP и т.д.
  • Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности.
  • Сжатие данных в формате ZIP с шифрованием, либо простое резервное копирование (без архивирования).
  • Восстановление файлов из резервной копии в случае потери данных.
  • Автоматическое удаление старых резервных копий.
  • Запуск внешних приложений до и после выполнения задания.
  • Уведомление о результатах резервного копирования на E-mail, мобильный телефон, по локальной сети или на экран.
Что нового в Exiland Backup Professional 4.4?
  • Интерфейс программы переведен на немецкий язык
  • Добавлен вывод имени каждого копируемого файла над шкалой (опция "[x] Подробная информация")
  • Добавлена опция "[x] Сжимать файл настроек при закрытии программы"
  • Оптимизировано удаление файлов с FTP при синхронизации
  • Решены некоторые проблемы с кодировкой при копировании по FTP
  • Решена проблема, когда удалялись не все исходные файлы
  • Исправлена прочие недочеты
Скриншоты Exiland Backup Professional:

Статус программы Демо версия | Цена: 2950 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 847
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВосстановление данных - Резервное копирование

Отзывы о программе Exiland Backup Professional

(ерж про Exiland Backup Professional 3.9 [05-08-2014]

Хорошая программа, правда, не совсем устраивает, то, что при разных типах резервного копирования, создаётся ПОЛНАЯ резервная копия, при том, что до работы с этой программой часть файлов уже были зарезервированы на другом носителе, то есть происходит дублирование, поэтому приходится удалять ранее зарезервированные файлы и работать уже с вновь созданной полной резервной копией файлов.
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