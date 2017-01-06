Exiland Backup Professional - простая и удобная программа для резервного копирования файлов и синхронизации папок, которая выполнена в виде службы Windows и позволяет копировать файлы с множества ПК в сети и сохранять резервные копии на любые носители: локальные диски, съемные устройства, флеш-диски или сетевых компьютерах, а также на FTP серверах.
Для настройки резервного копирования достаточно один раз создать задание, указать список файлов для копирования, место для сохранения резервных копий и настроить расписание запуска. Для повышения сохранности вы можете настроить дублирование резервных копий по FTP, в дополнительную локальную или сетевую папку.
Основные возможности Exiland Backup Professional:
Автоматическое создание резервных копий по сети, FTP, внешние устройства.
Поддержка полного резервного копирования (Full Backup), добавочного (Incremental), разностного (Differential) и Синхронизации папок.
Копирование данных с любых носителей: жесткого диска, флешки, любого компьютера в локальной сети или с удаленного сервера по FTP.
Сохранение резервных копий на съемном, сетевом или локальном диске, флешке, FTP и т.д.
Автоматическое дублирование резервных копий для повышения надежности.
Сжатие данных в формате ZIP с шифрованием, либо простое резервное копирование (без архивирования).
Восстановление файлов из резервной копии в случае потери данных.
Автоматическое удаление старых резервных копий.
Запуск внешних приложений до и после выполнения задания.
Уведомление о результатах резервного копирования на E-mail, мобильный телефон, по локальной сети или на экран.
Что нового в Exiland Backup Professional 4.4?
Интерфейс программы переведен на немецкий язык
Добавлен вывод имени каждого копируемого файла над шкалой (опция "[x] Подробная информация")
Добавлена опция "[x] Сжимать файл настроек при закрытии программы"
Оптимизировано удаление файлов с FTP при синхронизации
Решены некоторые проблемы с кодировкой при копировании по FTP
Решена проблема, когда удалялись не все исходные файлы
(ерж про Exiland Backup Professional 3.9 [05-08-2014]
Хорошая программа, правда, не совсем устраивает, то, что при разных типах резервного копирования, создаётся ПОЛНАЯ резервная копия, при том, что до работы с этой программой часть файлов уже были зарезервированы на другом носителе, то есть происходит дублирование, поэтому приходится удалять ранее зарезервированные файлы и работать уже с вновь созданной полной резервной копией файлов. | | Ответить