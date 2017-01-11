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Poet для Windows

Poet 1.0.5217.15967

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Описание Poet 1.0.5217.15967Описание   Скачать Poet 1.0.5217.15967СКАЧАТЬ (2,82 Мб) Скриншоты Poet 1.0.5217.15967Скриншоты (3)   Статистика Poet 1.0.5217.15967Статистика   Отзывы о Poet 1.0.5217.15967Отзывы (0)  
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4.89 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.89 из 5
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Poet - текстовый редактор для Windows с простым и понятным интерфейсом. Несмотря на то, что программа является бесплатной, она обладает достаточно мощным функционалом и возможностями. Редактор будет удобен широкому кругу пользователей: студентам, поэтам, веб-мастерам, программистам, новичкам, специалистам и т.д.

Основные функции:

  • продуманный и удобный диалог сохранения файлов
  • многодокументная обработка, плавающие вкладки и окна
  • интерактивный поиск с подсветкой результатов
  • удобная прокрутка по результатам поиска (колёсико мыши, тач-пад, скролл-бар)
  • поддержка регулярных выражений для поиска (php-нотация)
  • замена с поддержкой подстановок
  • разделяемая текстовая область
  • кинестетическая прокрутка текста
  • масштабирование шрифта
  • выделение текущей строки
  • веб-поиск и перевод
  • веб-проверка орфографии (русский и английский языки по умолчанию)
  • скольжение
  • драг-н-дроп текста и файлов
  • поддержка более сотни кодировок
  • автоматическое определение кодировки
  • интеграция с проводником и ассоциация с файлами
  • недавние файлы (улучшенная концепция)
  • настраиваемая подсветка синтаксиса современных языков (XML, HTML, CSS, SQL, Java, C#, C++, PHP, Ruby, Python и других)
  • сворачивание фрагментов текста
  • рифмоплёт
  • конструктор регулярных выражений
  • статистика по документам
  • нумерация строк
  • "умное" завершение слов
  • автоматическое закрытие скобок
Что нового в Poet 1.0.5217.15967?
  • Улучшен поисковой комбо-бокс
Скриншоты Poet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4 080
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Перекодировщики - Программирование
 Вирусов нет в Poet 1.0.5217.15967 ( 2 Май 2014)

Отзывы о программе Poet

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