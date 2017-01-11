Poet - текстовый редактор для Windows с простым и понятным интерфейсом. Несмотря на то, что программа является бесплатной, она обладает достаточно мощным функционалом и возможностями. Редактор будет удобен широкому кругу пользователей: студентам, поэтам, веб-мастерам, программистам, новичкам, специалистам и т.д.
Основные функции:
продуманный и удобный диалог сохранения файлов
многодокументная обработка, плавающие вкладки и окна
интерактивный поиск с подсветкой результатов
удобная прокрутка по результатам поиска (колёсико мыши, тач-пад, скролл-бар)
поддержка регулярных выражений для поиска (php-нотация)
замена с поддержкой подстановок
разделяемая текстовая область
кинестетическая прокрутка текста
масштабирование шрифта
выделение текущей строки
веб-поиск и перевод
веб-проверка орфографии (русский и английский языки по умолчанию)
скольжение
драг-н-дроп текста и файлов
поддержка более сотни кодировок
автоматическое определение кодировки
интеграция с проводником и ассоциация с файлами
недавние файлы (улучшенная концепция)
настраиваемая подсветка синтаксиса современных языков (XML, HTML, CSS, SQL, Java, C#, C++, PHP, Ruby, Python и других)