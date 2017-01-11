Poet 1.0.5217.15967 Описание СКАЧАТЬ ( 2,82 Мб) Скриншоты (3) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

4.89 из 5, всего оценок - 10 Рейтинг программы - 4.89 из 5

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5 Poet - текстовый редактор для Windows с простым и понятным интерфейсом. Несмотря на то, что программа является бесплатной, она обладает достаточно мощным функционалом и возможностями. Редактор будет удобен широкому кругу пользователей: студентам, поэтам, веб-мастерам, программистам, новичкам, специалистам и т.д.



Основные функции: продуманный и удобный диалог сохранения файлов

многодокументная обработка, плавающие вкладки и окна

интерактивный поиск с подсветкой результатов

удобная прокрутка по результатам поиска (колёсико мыши, тач-пад, скролл-бар)

поддержка регулярных выражений для поиска (php-нотация)

замена с поддержкой подстановок

разделяемая текстовая область

кинестетическая прокрутка текста

масштабирование шрифта

выделение текущей строки

веб-поиск и перевод

веб-проверка орфографии (русский и английский языки по умолчанию)

скольжение

драг-н-дроп текста и файлов

поддержка более сотни кодировок

автоматическое определение кодировки

интеграция с проводником и ассоциация с файлами

недавние файлы (улучшенная концепция)

настраиваемая подсветка синтаксиса современных языков (XML, HTML, CSS, SQL, Java, C#, C++, PHP, Ruby, Python и других)

сворачивание фрагментов текста

рифмоплёт

конструктор регулярных выражений

статистика по документам

нумерация строк

"умное" завершение слов

автоматическое закрытие скобок Что нового в Poet 1.0.5217.15967?

Улучшен поисковой комбо-бокс Скриншоты Poet: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 4 080 Разработчик poet.of.by Последнее обновление 11.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Редакторы - Перекодировщики - Программирование Отзывы о программе Poet Admin Отзывов о программе Poet 1.0.5217.15967 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости