HyperSnap для Windows

HyperSnap 8.12.05 RU/ 8.13.05 EN

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Описание HyperSnap 8.12.05 RU/ 8.13.05 ENОписание   Скачать HyperSnap 8.12.05 RU/ 8.13.05 ENСКАЧАТЬ (11,53 Мб) Скриншоты HyperSnap 8.12.05 RU/ 8.13.05 ENСкриншоты (4)   Статистика HyperSnap 8.12.05 RU/ 8.13.05 ENСтатистика   Отзывы о HyperSnap 8.12.05 RU/ 8.13.05 ENОтзывы (22)  
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4.16 из 5, всего оценок - 60
  • Рейтинг программы - 4.16 из 5
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HyperSnap - инструмент для захвата изображения, позволяющий скопировать не только окна стандартных программ, но и игры, скринсейверы и видеофильмы. С помощью программы вы можете сделать скриншот всего экрана монитора, его части, окна определенной программы (вместе с курсором или без), игр и скринсейверов (работающих в режимах DirectX и 3Dfx Glide), видео- и DVD-фильмов, и сохранить его в одном из более, чем 20-и форматов, включая BMP, GIF и JPEG.

Среди других возможностей программы - редактирование GIF- и JPEG- файлов, создание скриншотов в автоматическом режиме через заданные промежутки времени, предварительный просмотр, распечатка изображений и пр. Программа легко конфигурируется и имеет удобный интерфейс.

Что нового в HyperSnap 8.12.05 RU/ 8.13.05 EN?
  • исправлены обнаруженные ошибки
Скриншоты HyperSnap:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 381 руб.
Ограничение в работе программы20 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 30 103
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗахват экрана
ТОП-сегодня раздела "Захват экрана"
 

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Отзывы о программе HyperSnap

Art Blos про HyperSnap 7.24.00 [07-06-2013]

Лучшая в своём роде.
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biggsy про HyperSnap 7.23.03 [29-04-2013]

Отличная прога
Если вы делаете инструкцию, вам нужен захват экрана, как воздух
А три сотни рубликов совсем не деньги
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Кося про HyperSnap 7.23.00 [22-01-2013]

Хорошая прога только вот название у не какое-то нерусское.
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Максим про HyperSnap 7.13.02 EN / 7.13.02 RU [26-02-2012]

не понял почему 381р ?
по ссылке для покупки почти $40 !
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Pavlusya про HyperSnap-DX 6.61.03 [01-08-2009]

Прога хорошая, все работает. Скрины норм качества. Спасибо!
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