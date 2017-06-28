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Rain live wallpaper для Android

Rain live wallpaper 1.4.8 для Android

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Описание Rain live wallpaper 1.4.8 для AndroidОписание   Скачать Rain live wallpaper 1.4.8 для AndroidСКАЧАТЬ (15,17 Мб) Скриншоты Rain live wallpaper 1.4.8 для AndroidСкриншоты (1)   Статистика Rain live wallpaper 1.4.8 для AndroidСтатистика   Отзывы о Rain live wallpaper 1.4.8 для AndroidОтзывы (0)  
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Rain live wallpaper - красивые живые обои для всех кто любит дождь, его красоту и силу. В настройках можно менять передний и задний фон.

В качестве основного фона можно выбрать Фудзияму, горное селение, зеленую листву, дождливое небо, дерево сакуры, переднего плана - ветку сакуры, зеленую ветку, ветку черемухи. Можно показывать и скрывать дождь, а также капли дождя на стекле.

 

Что нового в Rain live wallpaper 1.4.8 для Android?
  • Теперь можно совершать звонки, просматривать СМС, электронную почту и фотографировать прямо с экрана блокировки.
Скриншоты Rain live wallpaper:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 663
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрирода
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