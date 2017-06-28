Rain live wallpaper - красивые живые обои для всех кто любит дождь, его красоту и силу. В настройках можно менять передний и задний фон.

В качестве основного фона можно выбрать Фудзияму, горное селение, зеленую листву, дождливое небо, дерево сакуры, переднего плана - ветку сакуры, зеленую ветку, ветку черемухи. Можно показывать и скрывать дождь, а также капли дождя на стекле.