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Центильные таблицы плюс для Windows

Центильные таблицы плюс 4.1.0

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Описание Центильные таблицы плюс 4.1.0Описание   Скачать Центильные таблицы плюс 4.1.0СКАЧАТЬ (8,3 Мб) Скриншоты Центильные таблицы плюс 4.1.0Скриншоты (2)   Статистика Центильные таблицы плюс 4.1.0Статистика   Отзывы о Центильные таблицы плюс 4.1.0Отзывы (0)  
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4.60 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.60 из 5
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Центильные таблицы плюс - бесплатное приложение, с помощью которого родители могут самостоятельно узнать как развивается их ребенок - соответствует ли его рост и вес возрасту, особенно в первые месяцы. Программа создана на основе оригинальных центильных таблиц А.В Мазурина и И.В. Воронцова и проводит оценку физического развития детей, по этим таблицам. Все что потребуется от пользователя - ввести параметры развития ребенка: возраст, рост, вес. После чего программа самостоятельно проведет расчет по центильным таблицам, так же, как это сделал бы врач-педиатр. Приложение не требует установки и дополнительных настроек.

Что нового в Центильные таблицы плюс 4.1.0?
  • Добавлена возможность просмотра и редактирования значений центильных таблиц
Скриншоты Центильные таблицы плюс:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 219
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМедицина
 Вирусов нет в Центильные таблицы плюс 3.0.0 (24 Сентябрь 2013)

Отзывы о программе Центильные таблицы плюс

Admin

Отзывов о программе Центильные таблицы плюс 4.1.0 пока нет, можете добавить...

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