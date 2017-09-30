CPU-Control 2.1
CPU-Control - программа, которая позволяет распределять использование отдельных ядер процессора различными процессами в многоядерных системах (включая и
DLL-Files Fixer 3.3.91
DLL-Files Fixer - приложение, которое исправит любые ошибки DLL одним кликом и восстановит работоспособность вашего ПК и программ. Присутствует возможность выбора
MultiBoot 11.01.16
MultiBoot - графическая (GUI) оболочка над системными утилитами BootSect, BcdEdit и BcdBoot, позволяющая восстановить загрузчик Windows Vista или Windows 7, затертый
Punto Switcher 4.3.6.1853
Punto Switcher - нужная программа, которая автоматически исправит текст, набранный не в той раскладке. Бывает, что вместо "скачать" пишем "crfxfnm" или "Цштвщцы"
Kingo Android Root 1.5.3.3086
Kingo Android Root - удобный инструмент для получения Root-прав (прав Администратора) на устройствах под управлением ОС Android
Volume2 1.1.4.347
Volume2 - очень удобная программа, дающая пользователю возможность управлять уровнем громкости с помощью мыши. Управление осуществляется путем вращения колеса мыши