WinLogOnView - небольшая портативная утилита для ОС Windows, которая анализирует журнал событий безопасности операционной системы и определяет дату и время входа (выхода) пользователя в систему, отображая данные в виде сводной таблицы.

В каждой строке таблицы приводится такая информация, как код входа, имя пользователя, домен, имя компьютера, время входа в систему и выхода из нее, продолжительность сеанса и сетевой адрес. Полученные данные можно легко экспортировать в html/xml файл или скопировать в буфер обмена.