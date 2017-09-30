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WinLogOnView для Windows

WinLogOnView 1.25

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Описание WinLogOnView 1.25Описание   Скачать WinLogOnView 1.25СКАЧАТЬ (62 Кб) Скриншоты WinLogOnView 1.25Скриншоты (1)   Статистика WinLogOnView 1.25Статистика   Отзывы о WinLogOnView 1.25Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 7
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WinLogOnView - небольшая портативная утилита для ОС Windows, которая анализирует журнал событий безопасности операционной системы и определяет дату и время входа (выхода) пользователя в систему, отображая данные в виде сводной таблицы.

В каждой строке таблицы приводится такая информация, как код входа, имя пользователя, домен, имя компьютера, время входа в систему и выхода из нее, продолжительность сеанса и сетевой адрес. Полученные данные можно легко экспортировать в html/xml файл или скопировать в буфер обмена.

Что нового в WinLogOnView 1.25?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты WinLogOnView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 578
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРасширения
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Отзывы о программе WinLogOnView

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