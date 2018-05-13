avast! Premier для Windows

avast! Premier 18.4.2338

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Описание avast! Premier 18.4.2338Описание   Скачать avast! Premier 18.4.2338СКАЧАТЬ (254,71 Мб) Скриншоты avast! Premier 18.4.2338Скриншоты (15)   Статистика avast! Premier 18.4.2338Статистика   Отзывы о avast! Premier 18.4.2338Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 47
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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avast! Premier - более продвинутая версия Avast! Internet Security, которая помимо таких инструментов безопасности как защита от всевозможных угроз, сетевых атак, наличия облачных технологий, автоматической песочницы и безопасной среды SafeZone, предлагает пользователю дополнительные функции для удаленного подключения к ПК, безвозвратного удаления файлов, а также полностью автоматический диспетчер обновления программного обеспечения.

Ключевые особенности приложения:

  • Наличие гибридных "облачных" технологий.
  • Защита ПК в реальном времени от различных угроз.
  • Наличие интегрированного антиспамового фильтра.
  • Управление входящим и исходящим трафиком посредством встроенного брандмауэра.
  • Наличие инструмента для безвозвратного удаления файлов, стирания разделов жесткого диска и внешних носителей данных.
  • Наличие функции Software Updater, которая позволяет автоматически обновлять все установленные программы, тем самым уменьшая количество возможных уязвимостей.
  • Возможность удаленного управления компьютером при помощи функции AccessAnyware.
  • Встроенный "блокировщик рекламы" avast! Ad Blocker.
  • Технологии виртуализации SafeZone и Sandbox.
  • Поддержка командной строки.
  • Наличие "горячих" клавиш и многое другое.
Что нового в avast! Premier 18.4.2338?

Новое:

  • Диалоги обнаружения для экранов защиты от эксплойтов и руткитов
  • Раздел Мои лицензии
  • Выпадающее меню в верхней панели
  • Программа вознаграждений
  • Редизайн модуля Проверка Wi-Fi

Исправления:

  • Соответствие GDPR
  • Исправлено: падения приложения из-за драйверов фаервола
  • Исправлено: "Сканирование в процессе" больше не показывается в трее после установки
  • Исправлено: всплывающее уведомление игрового режима не отображается, когда включен режим «без звука»
  • Исправлено: пользовательский интерфейс не отвечает, когда экраны отключены
  • Исправлено: падения Экрана поведения
Скриншоты avast! Premier:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 1150 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)19 / 26 417
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКомплексная защита
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Отзывы о программе avast! Premier

mihael про avast! Premier 17.3.3482 Final [23-06-2017]

Что я могу сказать.24.12.2016 года поставил эту программу.Заплатил за два года.Сегодня выскочило сообщение,что лицензия закончилась.
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