PointerStick для Windows

PointerStick 2.81

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Описание PointerStick 2.81Описание   Скачать PointerStick 2.81СКАЧАТЬ (602 Кб) Скриншоты PointerStick 2.81Скриншоты (2)   Статистика PointerStick 2.81Статистика   Отзывы о PointerStick 2.81Отзывы (1)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 4.50 из 5
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PointerStick - небольшая многоязычная портативная утилита, представляющая собой виртуальную указку на рабочем столе. Данная программа идеально подходит для представления презентаций, выделения текущего положения мыши, акцентирования внимания на конкретном объекте. PointerStick использует минимум ресурсов, владеет различным набором указателей разного размера и цвета, может деактивировать курсор мыши или клавиатуру.
Использование программы будет особенно удобным для проекторов и больших LED, LCD экранов.

Скриншоты PointerStick:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)3 / 2 645
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе PointerStick

Курсор про PointerStick 2.66 [27-09-2015]

Очень удобно. Рекомендую к применению
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