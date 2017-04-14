Аура Леса - дневного и ночного 2.8.6d.200
Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного)
7 Taskbar Tweaker 5.2
7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить множество параметров отображения отдельных её элементов, их группировки, комбинирования
SysMetrix 3.45
SysMetrix - небольшая программа с помощью которой можно получить доступ к информации о загрузке процессора, оперативной памяти и содержимом Корзины с возможностью ее очистки. Также утилита позволяет управлять громкостью, проверять почту и многое другое
Universal Watermark Disabler 1.0.0.6
Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10
Телефонный справочник 1.2.8
Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе
WinHide.SB 2.1.4
WinHide.SB - программа для управления видимостью окон. Скрывает окна видимых приложений, на выбор (в том числе и из панели задач)