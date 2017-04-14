Аура Леса - дневного и ночного 2.8.6d.200 Аура Леса - Программа показывает свой значок рядом с системными часами и воспроизводит реальные божественные звуки девственного леса (дневного и ночного) 7 Taskbar Tweaker 5.2 7 Taskbar Tweaker - небольшая бесплатная утилита, представляющая собой мощный твикер для панели задач рабочего стола, с помощью которого можно легко настроить множество параметров отображения отдельных её элементов, их группировки, комбинирования SysMetrix 3.45 SysMetrix - небольшая программа с помощью которой можно получить доступ к информации о загрузке процессора, оперативной памяти и содержимом Корзины с возможностью ее очистки. Также утилита позволяет управлять громкостью, проверять почту и многое другое

Universal Watermark Disabler 1.0.0.6 Universal Watermark Disabler - небольшая утилита для удаления водяных знаков с рабочего стола операционных систем Windows 8, 8.1 и 10 Телефонный справочник 1.2.8 Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе WinHide.SB 2.1.4 WinHide.SB - программа для управления видимостью окон. Скрывает окна видимых приложений, на выбор (в том числе и из панели задач)