Anvil Studio - полнофункциональный бесплатный MIDI-синтезатор, идеальный как для создания и сохранения мелодий, так и для редактирования готовых MIDI-партитуры. Обладает большим набором инструментов и разнообразных функций, позволяющих превратить компьютер в домашнюю музыкальную студию.



Возможности:

Создание и редактирование MIDI-файлов;

Задание нужного ритма;

Использование WAV-файлов как сэмплов;

Запись мелодий с MIDI-клавиатуры, при ее наличии;

Распознавание нот с микрофона;

Автоматический перевод мелодий в другой размер/тональность;

Создание и изменение своих WAV-сэмплов прямо в программе.

Также программа содержит встроенный метроном и гитарный тюнер, и, более того, можно попрактиковаться в игре на фортепиано.