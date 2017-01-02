Anvil Studio - полнофункциональный бесплатный MIDI-синтезатор, идеальный как для создания и сохранения мелодий, так и для редактирования готовых MIDI-партитуры. Обладает большим набором инструментов и разнообразных функций, позволяющих превратить компьютер в домашнюю музыкальную студию.
Возможности:
- Создание и редактирование MIDI-файлов;
- Задание нужного ритма;
- Использование WAV-файлов как сэмплов;
- Запись мелодий с MIDI-клавиатуры, при ее наличии;
- Распознавание нот с микрофона;
- Автоматический перевод мелодий в другой размер/тональность;
- Создание и изменение своих WAV-сэмплов прямо в программе.
Также программа содержит встроенный метроном и гитарный тюнер, и, более того, можно попрактиковаться в игре на фортепиано.