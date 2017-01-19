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5 Batch It! - это программа для обработки популярных графических форматов, JPEG, GIF, TIFF, PNG и BMP. С помощью программы можно изменять размеры, переименовывать, добавлять заголовки, добавлять водяные знаки, добавлять тени, создавать контакт лист. Кроме того, можно добавлять специальные эффекты, такие как сепия, старая фотография, серая шкала, удаление эффекта красных глаз и многое другое. Программа отличается очень простым интерфейсом, который в считанные минуты позволит преобразовать изображение вместо затрат на это большого количества времени при работе вручную. Что нового в Batch It! 6.37?

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