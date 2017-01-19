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Batch It! для Windows

Batch It! 6.37

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Описание Batch It! 6.37Описание   Скачать Batch It! 6.37СКАЧАТЬ (7,65 Мб) Скриншоты Batch It! 6.37Скриншоты (4)   Статистика Batch It! 6.37Статистика   Отзывы о Batch It! 6.37Отзывы (0)  
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4.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 4.00 из 5
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Batch It! - это программа для обработки популярных графических форматов, JPEG, GIF, TIFF, PNG и BMP. С помощью программы можно изменять размеры, переименовывать, добавлять заголовки, добавлять водяные знаки, добавлять тени, создавать контакт лист.

Кроме того, можно добавлять специальные эффекты, такие как сепия, старая фотография, серая шкала, удаление эффекта красных глаз и многое другое. Программа отличается очень простым интерфейсом, который в считанные минуты позволит преобразовать изображение вместо затрат на это большого количества времени при работе вручную.

Что нового в Batch It! 6.37?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Batch It!:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $35,95
Ограничение в работе программы21 день
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 565
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы

Отзывы о программе Batch It!

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