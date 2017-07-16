Exportizer - программа для экспорта информации из всевозможных баз данных. Обеспечивает просмотр и редактирование баз с последующей возможностью копирования таблиц в буфер обмена, печати или экспорта в файл. Работа с базами данных обеспечивается через ADO или BDE.

В возможности программы входит конвертирование файлов типа DB, DBF, TXT, CSV в TXT, CSV, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, выражения INSERT.

Утилита обладает большим набором инструментов и функциональных настроек, обеспечивающих высокоточный экспорт с заданными параметрами.

Экспорт может выполняться как из программного интерфейса, так и с помощью командной строки, которая генерируется прямо из интерфейса.