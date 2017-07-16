Exportizer для Windows

Exportizer 6.1.3

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Exportizer 6.1.3Описание   Скачать Exportizer 6.1.3СКАЧАТЬ (2,77 Мб) Скриншоты Exportizer 6.1.3Скриншоты (5)   Статистика Exportizer 6.1.3Статистика   Отзывы о Exportizer 6.1.3Отзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Exportizer - программа для экспорта информации из всевозможных баз данных. Обеспечивает просмотр и редактирование баз с последующей возможностью копирования таблиц в буфер обмена, печати или экспорта в файл. Работа с базами данных обеспечивается через ADO или BDE.

В возможности программы входит конвертирование файлов типа DB, DBF, TXT, CSV в TXT, CSV, XLS, RTF, XML, HTML, DBF, выражения INSERT.

Утилита обладает большим набором инструментов и функциональных настроек, обеспечивающих высокоточный экспорт с заданными параметрами.

Экспорт может выполняться как из программного интерфейса, так и с помощью командной строки, которая генерируется прямо из интерфейса.

Что нового в Exportizer 6.1.3?
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты Exportizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Украинский, Немецкийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 365
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с DBF - другое
ТОП-сегодня раздела "Работа с DBF"
 

Редактор DBF 1.75.1

Редактор DBF - достаточно мощный вьюер и редактор файлов DBF формата, который предоставляет возможность выполнять множество операций с базами данных

PDF Shaper 7.3

PDF Shaper - очень простая утилита для конвертирования PDF-файлов в формат RTF

DBFShow 0.105

DBFShow - небольшая программа для просмотра и редактирования файлов DBF (dBase III, dBase IV, FoxPro, VFP)

DBF View 2.83

DBF View - Бесплатная, компактная и удобная програма для работы с DBF файлами (dBase, Clipper, FoxBase, FoxPro, VFP). Не требует инсталяции, работает без

Scan DBF 1.6

Scan DBF - восстановление и ремонт DBF файлов. При отключении электропитания или сбоях компьютера во время работы с базами данных DBF, может быть испорчен заголовок

Exportizer 6.1.2

Exportizer - программа для экспорта информации из всевозможных баз данных. Обеспечивает просмотр и редактирование баз с последующей возможностью копирования таблиц в

скачать Adguard

Отзывы о программе Exportizer

Светлана про Exportizer 5.5.7 [02-10-2015]

Хорошая программка,но у меня возникли проблемы с кодировками. Не нашла,как можно менять,поэтому от меня оценка 4-
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 