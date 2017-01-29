TrojanHunter - мощный высокоскоростной сканер вредоносного программного обеспечения, позволяющий обнаруживать такие его виды как трояны, шпионские программы, рекламное ПО и программы дозвона. Утилита обладает высоким показателем обнаружения, производя проверку памяти, файлов, реестра, подключенных портов, архивов и упакованных файлов.

TrojanHunter очень прост в использовании, позволяет сканировать в фоновом режиме, будет очень удобен в качестве дополнения к антивирусу, что особенно актуально при загрузке файлов из Интернета.