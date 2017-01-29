TrojanHunter для Windows

TrojanHunter 6.2

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Описание TrojanHunter 6.2Описание   Скачать TrojanHunter 6.2СКАЧАТЬ (2,09 Мб) Скриншоты TrojanHunter 6.2Скриншоты (6)   Статистика TrojanHunter 6.2Статистика   Отзывы о TrojanHunter 6.2Отзывы (4)  
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4.33 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.33 из 5
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TrojanHunter - мощный высокоскоростной сканер вредоносного программного обеспечения, позволяющий обнаруживать такие его виды как трояны, шпионские программы, рекламное ПО и программы дозвона. Утилита обладает высоким показателем обнаружения, производя проверку памяти, файлов, реестра, подключенных портов, архивов и упакованных файлов.

TrojanHunter очень прост в использовании, позволяет сканировать в фоновом режиме, будет очень удобен в качестве дополнения к антивирусу, что особенно актуально при загрузке файлов из Интернета.

Скриншоты TrojanHunter:

Статус программы Демо версия | Цена: $39,95
Ограничение в работе программы30 дней без регистрации
ОперационкаWindows 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)12 / 2 360
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы - Антишпионы
 Вирусов нет в TrojanHunter 5.6 ( 1 Август 2014)

Отзывы о программе TrojanHunter

Олег про TrojanHunter 6.0.1038 [27-01-2017]

Для меня было открытием, что программа в тестировании chip набрала почти одинаковый балл с avz сканером.
То-есть сие чудо совсем не плохо.
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gargu про TrojanHunter 5.6 [10-02-2015]

всё бы отлично, находит всё на ура, но вот беда - без ключа, т.е. бесплатно предлает только оценить ущерб....
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chudaky про TrojanHunter 5.6 [02-09-2014]

после установки начинает качать базу 58 мб
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(ерж про TrojanHunter 5.5 [22-07-2013]

Почти сотня загрузок и ни одного отзыва? Как программа работает в сравнении с Trojan Remover? Есть ли в нём русификация?
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