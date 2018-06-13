OneLoupe для Windows

OneLoupe 4.11

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Описание OneLoupe 4.11Описание   Скачать OneLoupe 4.11СКАЧАТЬ (103 Кб) Скриншоты OneLoupe 4.11Скриншоты (2)   Статистика OneLoupe 4.11Статистика   Отзывы о OneLoupe 4.11Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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OneLoupe - небольшая многоязычная программа, необходимая для просмотра деталей экрана в увеличенном виде и разбора мелкого текста. Утилита проста и удобна в использовании, практически не нагружает систему и не требует установки. В программу встроен диапазон зума для индивидуальной настройки каждого пользователя, управление окна масштабирования осуществляется через ввод с клавиатуры и мышью. Это приложение будет особенно актуальным для людей с нарушениями зрения.

Что нового в OneLoupe 4.11?
  • Обновлены языковые файлы
Скриншоты OneLoupe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2 665
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПросмотр
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Отзывы о программе OneLoupe

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