Movie Label для Windows

Movie Label 2017 12.0.2

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Описание Movie Label 2017 12.0.2Описание   Скачать Movie Label 2017 12.0.2СКАЧАТЬ (15,36 Мб) Скриншоты Movie Label 2017 12.0.2Скриншоты (6)   Статистика Movie Label 2017 12.0.2Статистика   Отзывы о Movie Label 2017 12.0.2Отзывы (0)  
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Movie Label – многофункциональная программа по упорядочиванию и структурированию видеофайлов, предоставляющая широкие возможности организации и управления видеобазами. Полная информация о фильмах и сериалах загружается из баз данных интернета, благодаря чему нет необходимости в ручном наборе.

Разделы видео файлов абсолютно не ограничены вне зависимости от типа и формата самого файла. Movie Label позволяет очень просто без сложной фильтрации проводить сортировку видеобазы простым нажатием на кнопки мыши.

Функционал программы позволяет создать несколько баз видео, управление которыми может проводиться независимо.

Основные возможности программы Movie Label:

  • быстроое добавление видео в коллекцию по заглавию или используя поиск видео на жестком диске,
  • полная информация о видео с расширенной статистикой и отчетами,
  • хранение видео в любых форматах (DVD, Blu-ray, Divx и др.).
Скриншоты Movie Label:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $39.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1 658
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКаталогизаторы

Отзывы о программе Movie Label

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Отзывов о программе Movie Label 2017 12.0.2 пока нет, можете добавить...

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