NetworkLatencyView - простая программа для мониторинга TCP-соединений в системе и определения сетевых задержек (в миллисекундах) для каждого нового соединения TCP, найденного в системе.

Для каждого IP-адреса программа отображает до 10 значений задержки в сети, а также их среднее значение. Значение задержки, определенное программой, похоже на результат, получаемый при диагностики того же IP-адреса.

Кроме того, утилита позволяет легко экспортировать информацию о задержке в текст/CSV/табулировать/HTML/XML файл или скопировать информацию в буфер обмена, а затем вставьте его в Excel или другие приложения.