NetworkLatencyView для Windows

NetworkLatencyView 1.55

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Описание NetworkLatencyView 1.55Описание   Скачать NetworkLatencyView 1.55СКАЧАТЬ (90 Кб) Скриншоты NetworkLatencyView 1.55Скриншоты (2)   Статистика NetworkLatencyView 1.55Статистика   Отзывы о NetworkLatencyView 1.55Отзывы (0)  
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  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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NetworkLatencyView - простая программа для мониторинга TCP-соединений в системе и определения сетевых задержек (в миллисекундах) для каждого нового соединения TCP, найденного в системе.

Для каждого IP-адреса программа отображает до 10 значений задержки в сети, а также их среднее значение. Значение задержки, определенное программой, похоже на результат, получаемый при диагностики того же IP-адреса.

Кроме того, утилита позволяет легко экспортировать информацию о задержке в текст/CSV/табулировать/HTML/XML файл или скопировать информацию в буфер обмена, а затем вставьте его в Excel или другие приложения.

Что нового в NetworkLatencyView 1.55?
  • Добавлена опция командной строки /MaxLatencyValues
Скриншоты NetworkLatencyView:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 014
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМониторинг
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Отзывы о программе NetworkLatencyView

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