PCBoost - утилита предназначена для автоматического освобождения ресурсов компьютера под запущенное приложение, что позволяет добиться прироста производительности работающих программ. PCBoost обладает простым интерфейсом и не требует сложной настройки — оптимизация работы компьютера производится в автоматическом режиме.
Работа этой проги для меня пока загадка: не знаю работает она или "работает" в холостом режиме. Повышение производительности не ощущается, хотя в трее значок показывает график загрузки процессора (белый на синем фоне). | 1 | Ответить