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PcBoost для Windows

PcBoost 5.1.16.2017

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Описание PcBoost 5.1.16.2017Описание   Скачать PcBoost 5.1.16.2017СКАЧАТЬ (4,26 Мб) Скриншоты PcBoost 5.1.16.2017Скриншоты (3)   Статистика PcBoost 5.1.16.2017Статистика   Отзывы о PcBoost 5.1.16.2017Отзывы (11)  
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3.98 из 5, всего оценок - 38
  • Рейтинг программы - 3.98 из 5
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PCBoost - утилита предназначена для автоматического освобождения ресурсов компьютера под запущенное приложение, что позволяет добиться прироста производительности работающих программ. PCBoost обладает простым интерфейсом и не требует сложной настройки — оптимизация работы компьютера производится в автоматическом режиме.

Что нового в PcBoost 5.1.16.2017?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты PcBoost:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $12.99
Ограничение в работе программы28 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)6 / 18 526
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация

Отзывы о программе PcBoost

(ерж про PcBoost 4.4.28.2014 [29-04-2014]

А вот в текущей версии русского языка в интерфейсе программы уже нет.
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(ерж про PcBoost 4.7.30.2012 [03-08-2012]

Уже и на русском языке.
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(ерж про PcBoost 4.5.14.2012 [15-05-2012]

Работа этой проги для меня пока загадка: не знаю работает она или "работает" в холостом режиме. Повышение производительности не ощущается, хотя в трее значок показывает график загрузки процессора (белый на синем фоне).
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zhuk про PcBoost 4.11.7.2011 [10-11-2011]

SeT,а ты пад сталом сматрел?
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orelalex про PcBoost 3.1.4.2010 [07-01-2010]

Круто
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