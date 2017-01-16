А вот в текущей версии русского языка в интерфейсе программы уже нет. | | Ответить

(ерж Работа этой проги для меня пока загадка: не знаю работает она или "работает" в холостом режиме. Повышение производительности не ощущается, хотя в трее значок показывает график загрузки процессора (белый на синем фоне).

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