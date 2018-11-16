СуперСклад - комплекс для автоматизация учета товарно-материальных ценностей и денег. Отличительной особенностью этой программы является простата использования и отсутствие бухгалтерских терминов в интерфейсе. Благодаря этому программа может использоваться любым человеком, даже не имеющим бухгалтерского образования. Для работы с программой достаточно владеть компьютером на уровне пользователя и иметь общие представления об складском и финансовом учете.
С помощью утилиты можно обеспечить полноценный учет товаров и денег от киоска до крупной оптовой базы. Параметры приложения позволяют вести учет на 100 различных складах, вести взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, выводить на печать все необходимые первичные документы (накладная ТОРГ-12, счет-фактура, накладная Т-1 и другие стандартные формы). Кроме того имеется встроенный генератор первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям создавать свои формы первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям изменять формы первичны документов.
Основные функции программы.
Учет наличия и движения товаров. Оформление и печать первичных складских документов для приема и отпуска товаров.
Учет наличия и движения денежных средств в наличной и безналичной форме. Оформление и печать кассовых документов.
Формирование и печать отчетов о движении товаров в количественном и суммарном выражении, отчетов о взаимодействии с поставщиками и покупателями, отчетов о движении и наличии денежных средств.
Экспорт отчетов в "MS Excel" и "OpenOffice.Calc" для дальнейшего анализа.
Формирование, печать и графическое представление аналитических отчетов по динамике и структуре продаж.
Ведение до 100 складов в единой базе данных с возможностью внутреннего перемещения товаров между складами.
Разграничение доступа пользователей к различной информации, для каждого пользователя можно установить к каким отчетам и документам он имеет доступ.
Настройка печатного вида первичных документов при помощи встроенного генератора первичных документов.
Фиксация и ведение протокола действий пользователей, всегда известно, кто и когда произвел последнее изменение товарного или денежного документа.