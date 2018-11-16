СуперСклад для Windows

СуперСклад 2019 R1

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Описание СуперСклад 2019 R1Описание   Скачать СуперСклад 2019 R1СКАЧАТЬ (10,01 Мб) Скриншоты СуперСклад 2019 R1Скриншоты (6)   Статистика СуперСклад 2019 R1Статистика   Отзывы о СуперСклад 2019 R1Отзывы (6)  
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3.29 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 3.29 из 5
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СуперСклад - комплекс для автоматизация учета товарно-материальных ценностей и денег. Отличительной особенностью этой программы является простата использования и отсутствие бухгалтерских терминов в интерфейсе. Благодаря этому программа может использоваться любым человеком, даже не имеющим бухгалтерского образования. Для работы с программой достаточно владеть компьютером на уровне пользователя и иметь общие представления об складском и финансовом учете.

С помощью утилиты можно обеспечить полноценный учет товаров и денег от киоска до крупной оптовой базы. Параметры приложения позволяют вести учет на 100 различных складах, вести взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, выводить на печать все необходимые первичные документы (накладная ТОРГ-12, счет-фактура, накладная Т-1 и другие стандартные формы). Кроме того имеется встроенный генератор первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям создавать свои формы первичных документов, который позволяет подготовленным пользователям изменять формы первичны документов.

Основные функции программы.

  • Учет наличия и движения товаров. Оформление и печать первичных складских документов для приема и отпуска товаров.
  • Учет наличия и движения денежных средств в наличной и безналичной форме. Оформление и печать кассовых документов.
  • Формирование и печать отчетов о движении товаров в количественном и суммарном выражении, отчетов о взаимодействии с поставщиками и покупателями, отчетов о движении и наличии денежных средств.
  • Экспорт отчетов в "MS Excel" и "OpenOffice.Calc" для дальнейшего анализа.
  • Формирование, печать и графическое представление аналитических отчетов по динамике и структуре продаж.
  • Ведение до 100 складов в единой базе данных с возможностью внутреннего перемещения товаров между складами.
  • Разграничение доступа пользователей к различной информации, для каждого пользователя можно установить к каким отчетам и документам он имеет доступ.
  • Настройка печатного вида первичных документов при помощи встроенного генератора первичных документов.
  • Фиксация и ведение протокола действий пользователей, всегда известно, кто и когда произвел последнее изменение товарного или денежного документа.
Скриншоты СуперСклад:

Статус программы Условно-бесплатная | Купить (цена: 960 руб.)
Ограничение в работе программыколичество товарных позиций
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP, 2000, 2003
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 4 046
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСкладской учет
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Отзывы о программе СуперСклад

Денис про СуперСклад 2016 R1.1 [16-11-2018]

Супер склад, а адресного хранения нет. Как так.
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разработчику про СуперСклад 2013 R7 [09-03-2016]

Бесплатная однопользовательская версия должна быть в любом случае.
3 | 12 | Ответить

Гость про СуперСклад 2013 R7 [30-12-2015]

Что нового в истории развития программы?
4 | 1 | Ответить

из нашей супер деревни про СуперСклад 2013 R7 [22-12-2013]

Отличный комплекс производственным артелям со своей доставкой.
3 | | Ответить

строитель жилья про СуперСклад 2013 R7 [10-08-2013]

Ждем к складу простую программу "производство".
4 | | Ответить

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