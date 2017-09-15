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Парковка грузовиков для Android

Парковка грузовиков 1.3.5 для Android

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Описание Парковка грузовиков 1.3.5 для AndroidОписание   Скачать Парковка грузовиков 1.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (6,26 Мб) Скриншоты Парковка грузовиков 1.3.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Парковка грузовиков 1.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Парковка грузовиков 1.3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Парковка грузовиков – в этой игре вам придется овладеть навыками парковки на грузовике, автобусе, грузовике с прицепом.

При любом малейшем столкновении с препятствием, необходимо начинать уровень заново.

Особенности игры:

  • Для управления используется 4-позиционный джойстик.
  • Более 20 различных задач.
  • Виды транспорта: автобус, грузовой автомобиль и грузовик с прицепом.
  • Чем быстрее парковка, тем больше баллов.
Скриншоты Парковка грузовиков:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 3 978
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГонки - Логические
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