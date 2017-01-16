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Adblock Plus для Windows

Adblock Plus 1.12.4 для Opera

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Описание Adblock Plus 1.12.4 для OperaОписание   Скачать Adblock Plus 1.12.4 для OperaСКАЧАТЬ (489 Кб) Скриншоты Adblock Plus 1.12.4 для OperaСкриншоты (3)   Статистика Adblock Plus 1.12.4 для OperaСтатистика   Отзывы о Adblock Plus 1.12.4 для OperaОтзывы (10)  
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4.24 из 5, всего оценок - 49
  • Рейтинг программы - 4.24 из 5
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Adblock Plus для Opera - популярное расширение для браузера Opera, которое предназначено для блокировки навязчивой рекламы в Интернете, всплывающие окна, баннеров, доменов, а также видео рекламы на YouTube и Facebook. В настройках присутствует возможность включать списки блокировки, настраивать персональные фильтры, имеется белый список доменов, для которых расширение по умолчанию выключено, а также можно блокировать отдельные элементы на веб-странице и прятать метки на месте заблокированных объектов. Кроме того расширение поддерживает идею Допустимой Рекламы и дает возможность пользователю отображать некоторую рекламу, которая не считается раздражительной. Эта функция может быть отключена в любое время.

Скриншоты Adblock Plus:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 67 388
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлокировка рекламы - Утилиты к браузерам

Отзывы о программе Adblock Plus

alex про Adblock Plus 1.10 для Opera [27-07-2016]

После длительного перерыва опять попробовал расширение Adblock Plus в Опере. Безо всякого преувеличения могу сказать, что многократно проверенное расширение NoAds Advanced работает НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ, чем эта поделка!!
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с деревни про Adblock Plus 1.9 для Opera [21-06-2015]

Полезное расширение.
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Anatoliyug про Adblock Plus для Opera 1.8.8 [10-01-2015]

очень хорошо работает, все глушит...
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Галина про Adblock Plus для Opera 1.7.3.1 [27-03-2014]

Програма никакая, сначала, как только установила, работала лучш не куда, но стоит только перезагрузить оперу, или даже просто через несколько часов, раз и снова рекламы навалом. А ведь указано, что программа включена и работает...бред. только разочаровалась((
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Stani про Adblock Plus для Opera 1.7.3.1 [04-02-2014]

спасибо большущее!!!!!!!!! нет рекламы тупой и не бистрее намного грузится страница
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