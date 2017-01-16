Adblock Plus для Opera - популярное расширение для браузера Opera, которое предназначено для блокировки навязчивой рекламы в Интернете, всплывающие окна, баннеров, доменов, а также видео рекламы на YouTube и Facebook. В настройках присутствует возможность включать списки блокировки, настраивать персональные фильтры, имеется белый список доменов, для которых расширение по умолчанию выключено, а также можно блокировать отдельные элементы на веб-странице и прятать метки на месте заблокированных объектов. Кроме того расширение поддерживает идею Допустимой Рекламы и дает возможность пользователю отображать некоторую рекламу, которая не считается раздражительной. Эта функция может быть отключена в любое время.

Отзывы о программе Adblock Plus alex После длительного перерыва опять попробовал расширение Adblock Plus в Опере. Безо всякого преувеличения могу сказать, что многократно проверенное расширение NoAds Advanced работает НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ, чем эта поделка!!

| | Ответить с деревни Полезное расширение.

| 2 | Ответить Anatoliyug очень хорошо работает, все глушит...

| 1 | Ответить Галина Програма никакая, сначала, как только установила, работала лучш не куда, но стоит только перезагрузить оперу, или даже просто через несколько часов, раз и снова рекламы навалом. А ведь указано, что программа включена и работает...бред. только разочаровалась((

5 | 2 | Ответить Stani спасибо большущее!!!!!!!!! нет рекламы тупой и не бистрее намного грузится страница

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