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MEGOGO.NET для Android

MEGOGO.NET 2.9.4 для Android

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Описание MEGOGO.NET 2.9.4 для AndroidОписание   Скачать MEGOGO.NET 2.9.4 для AndroidСКАЧАТЬ (11,28 Мб) Скриншоты MEGOGO.NET 2.9.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика MEGOGO.NET 2.9.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о MEGOGO.NET 2.9.4 для AndroidОтзывы (0)  
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3.50 из 5, всего оценок - 18
  • Рейтинг программы - 3.50 из 5
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MEGOGO.NET – большая коллекция фильмов, сериалов, мультфильмов и другого видеконтента. Приложение автоматически выбирает качество видеофайла, в зависимости от качества интернета, для лучшей работы рекомендуется беспроводная связь Wi-Fi. Для воспроизведения контента, приложение использует уже установленные видеоплееры.

Особенности приложения:

  • Более 24 000 бесплатных видео в формате Full HD.
  • Поддержка Google Chromecast.
  • Быстрый поиск по названиям, жанрам, актерам и другим критериям.
  • Интерактивные HD-каналы.
Что нового в MEGOGO.NET 2.9.4 для Android?
  • Теперь в приложении можно авторизоваться с помощью мобильного номера телефона.
  • Вы также можете добавить номер телефона уже к существующему аккаунту MEGOGO.
  • Редактировать информацию своего профиля стало еще удобнее. Теперь вы можете это сделать в приложении.
Скриншоты MEGOGO.NET:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 26 757
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа MEGOGO.NET отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе MEGOGO.NET

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