ESET NOD32 Mobile Security - продукт компании ESET, который предназначен для комплексной защиты владельцев смартфонов и планшетов под управлением Android от вирусов и разнообразного вредоносного ПО, а также предлагает такие функции, как Антивор, Антиспам и Антифишинг.

Приложение позволяет защищать от различных угроз (в том числе и потенциально опасных web-ресурсов) мобильное устройство в режиме реального времени, настраивать расписание и уровень сканирования, умеет определять местоположение утерянного или похищенного устройства с помощью GPS-координат, удаленно блокировать устройство и удалять все данные из его памяти, осуществлять фильтрацию вызовов и СМС и многое другое.

Примечание! ESET NOD32 Mobile Security доступно в двух версиях – базовой и расширенной. При скачивании приложения в разделе www.ems.esetnod32.ru пользователь получает 30-дневный бесплатный доступ к расширенной версии, включающей все функции и возможности приложения. После истечения данного срока, в том случае, если пользователь не приобретет расширенную версию, приложение доступно в базовой комплектации, включающей возможность сканирования устройства и обновления базы данных угроз в ручном режиме.