ESET NOD32 Mobile Security - продукт компании ESET, который предназначен для комплексной защиты владельцев смартфонов и планшетов под управлением Android от вирусов и разнообразного вредоносного ПО, а также предлагает такие функции, как Антивор, Антиспам и Антифишинг.
Приложение позволяет защищать от различных угроз (в том числе и потенциально опасных web-ресурсов) мобильное устройство в режиме реального времени, настраивать расписание и уровень сканирования, умеет определять местоположение утерянного или похищенного устройства с помощью GPS-координат, удаленно блокировать устройство и удалять все данные из его памяти, осуществлять фильтрацию вызовов и СМС и многое другое.
Примечание! ESET NOD32 Mobile Security доступно в двух версиях – базовой и расширенной. При скачивании приложения в разделе www.ems.esetnod32.ru пользователь получает 30-дневный бесплатный доступ к расширенной версии, включающей все функции и возможности приложения. После истечения данного срока, в том случае, если пользователь не приобретет расширенную версию, приложение доступно в базовой комплектации, включающей возможность сканирования устройства и обновления базы данных угроз в ручном режиме.
Zoner AntiVirus Free – избавит ваше устройство от вирусов, шпионских программ и других вредоносных приложений. Антивирус также защищает информацию на устройстве,
Отзывы о программе ESET NOD32 Mobile Security
just_blonde про ESET NOD32 Mobile Security 1.1.1230.1234 для Android [29-11-2014]
Было дело перестал включаться телефон, перед тем подтормаживали приложения + постоянный спам, отнесла в мастерскую, сказали, что вирус. После перепрошивки поставила NOD32 – все работает отлично и спама нет. 1 | | Ответить