ESET NOD32 Mobile Security для Android

ESET NOD32 Mobile Security 3.6.40.0 для Android

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Описание ESET NOD32 Mobile Security 3.6.40.0 для AndroidОписание   Скачать ESET NOD32 Mobile Security 3.6.40.0 для AndroidСКАЧАТЬ (11,81 Мб) Скриншоты ESET NOD32 Mobile Security 3.6.40.0 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика ESET NOD32 Mobile Security 3.6.40.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о ESET NOD32 Mobile Security 3.6.40.0 для AndroidОтзывы (1)  
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ESET NOD32 Mobile Security - продукт компании ESET, который предназначен для комплексной защиты владельцев смартфонов и планшетов под управлением Android от вирусов и разнообразного вредоносного ПО, а также предлагает такие функции, как Антивор, Антиспам и Антифишинг.

Приложение позволяет защищать от различных угроз (в том числе и потенциально опасных web-ресурсов) мобильное устройство в режиме реального времени, настраивать расписание и уровень сканирования, умеет определять местоположение утерянного или похищенного устройства с помощью GPS-координат, удаленно блокировать устройство и удалять все данные из его памяти, осуществлять фильтрацию вызовов и СМС и многое другое.

Примечание! ESET NOD32 Mobile Security доступно в двух версиях – базовой и расширенной. При скачивании приложения в разделе www.ems.esetnod32.ru пользователь получает 30-дневный бесплатный доступ к расширенной версии, включающей все функции и возможности приложения. После истечения данного срока, в том случае, если пользователь не приобретет расширенную версию, приложение доступно в базовой комплектации, включающей возможность сканирования устройства и обновления базы данных угроз в ручном режиме.

Скриншоты ESET NOD32 Mobile Security:

Статус программы Условно-бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 9 839
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтивирусы, Spyware
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Отзывы о программе ESET NOD32 Mobile Security

just_blonde про ESET NOD32 Mobile Security 1.1.1230.1234 для Android [29-11-2014]

Было дело перестал включаться телефон, перед тем подтормаживали приложения + постоянный спам, отнесла в мастерскую, сказали, что вирус. После перепрошивки поставила NOD32 – все работает отлично и спама нет.
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