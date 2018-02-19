MSI Afterburner 4.4.2
MSI Afterburner - настоящая находка для истинного оверклокера, с помощью которой можно осуществлять разгон видеокарт NVIDIA и AMD. Утилита включает в себя
Mem Reduct 3.3.1
Mem Reduct - небольшая портативная утилита, которая позволяет высвободить до 25% используемой памяти, улучшив тем самым быстродействие и отклик системы. Дает
ParkControl 1.2.7.6
ParkControl - простенькая бесплатная утилита, которая позволяет настраивать отдельные параметры центрального процессора для наилучшей производительности вашего
CCleaner 5.40.6411
CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря
Process Hacker 2.39.124
Process Hacker - мощное приложение для полного контроля над задачами, процессами и службами, с возможностью просмотра их подробной статистики, графиков
Easy service optimizer 1.2
Easy service optimizer - небольшая простенькая утилита для удобного управления всеми службами операционной системы Windows