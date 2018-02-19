Duplicate File Detective для Windows

Duplicate File Detective 6.1.62

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Описание Duplicate File Detective 6.1.62Описание   Скачать Duplicate File Detective 6.1.62СКАЧАТЬ (26,27 Мб) Скриншоты Duplicate File Detective 6.1.62Скриншоты (6)   Статистика Duplicate File Detective 6.1.62Статистика   Отзывы о Duplicate File Detective 6.1.62Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Duplicate File Detective - программа, применяемая для нахождения дубликатов файлов в системе с использованием технологии контент-анализа. Утилита способна обнаружить дубликаты даже если имена файлов разные. Поиск может выполняться как в отдельных папках, дисках, съемных устройствах, так и на сетевых ресурсах. Кроме того, в функционал программы входит возможность безопасно удалить, переместить или упаковать найденные дубликаты с помощью инновационной технологии SmartMark.

Основные возможности программы:

  • Интуитивный и привлекательный интерфейс пользователя;
  • Мощная, многопоточная поисковая машина дубликатов файлов;
  • Одновременный поиск в многочисленных локациях;
  • Возможность сканирования как локальных, так и сетевых носителей;
  • Экспорт отчета о найденных дубликатах в HTML, CSV и XML файл;
  • Простая загрузка и сохранение критериев поиска и выделения файлов на основе проектов;
  • Интегрированная поддержка командной строки для пакетирования и планировки;
  • Управление дубликатами файлов - перемещение, архивирование и удаление;
  • Интегрированная панель предварительного просмотра изображения для визуального сравнения;
  • Печать и предварительный просмотр распечатки;
  • Калькулятор контрольных сумм файлов.
Что нового в Duplicate File Detective 6.1.62?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Duplicate File Detective:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $40.00
Ограничение в работе программы15 дней без регистрации
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 943
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Файловые менеджеры - Поиск файлов
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Отзывы о программе Duplicate File Detective

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