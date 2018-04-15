EasyBCD 2.3.0.207
EasyBCD - программа для управления загрузкой нескольких операционных систем, установленных на одном ПК. Упрощает задачу выбора операционки, добавляет и удаляет оси,
Media Creation Tool 10.0.16299.15
Media Creation Tool - бесплатный инструмент от компании Microsoft с помощью которого можно легко установить и переустановить Windows 10, создавать загрузочные образы
Bootice 1.3.3.2
Bootice - полезный инструмент для создания загрузочных и установочных флешек. Утилита необходима при восстановлении MBR (Master Boot Record) или PBR (Partition Boot
WinToFlash Lite 1.13.0000
WinToFlash - бесплатное приложение, которое поможет вам создать загрузочную флешку для установки Windows за несколько шагов. Имеет два режима: для новичков и
WiNToBootic 2.2.1
WiNToBootic - отличная портативная (не требующая установки) утилита для быстрого создания загрузочных пакетов операционной системы Windows на съемных носителях
WinToUSB 3.9
WinToUSB - инструмент для установки и запуска операционной системы Windows с USB-накопителя