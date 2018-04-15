Image for Windows для Windows

Image for Windows 3.17

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Описание Image for Windows 3.17Описание   Скачать Image for Windows 3.17СКАЧАТЬ (117,16 Мб) Скриншоты Image for Windows 3.17Скриншоты (7)   Статистика Image for Windows 3.17Статистика   Отзывы о Image for Windows 3.17Отзывы (1)  
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Image for Windows - мощное приложение для создания копий (снимков) жесткого диска или его отдельных разделов. Данная утилита является доступным и надежным инструментом для сохранения резевных копий и восстановления информации, программ, и операционных систем. Копии могут быть сохранены на внешнем USB, сетевом диске, CD, DVD.

Image for Windows включает в себя мастер МakeDisk для создания диска восстановления загрузки. Для восстановления данных, программ и операционных систем надо просто загрузить информацию с сохраненного носителя и восстановить необходимый раздел или диск. Работа с программой очень проста и доступна широкому кругу пользователей. Кроме того, несмотря на то что утилита работает под управлением операционной системы Windows, она может проводить резервное копирование или восстановление любых разделов в том числе из DOS или Linux, а также разделов, зашифрованных сторонним программным обеспечением.

Скриншоты Image for Windows:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $38.94
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 3 032
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыBoot менеджеры - Резервное копирование
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Отзывы о программе Image for Windows

(ерж про Image for Windows 2.97d [23-02-2016]

Копию системы она создала, а вот восстановить отказалась. Может подобная проблема зависит от глюков конкретной версии?
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