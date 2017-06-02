VirtualDub 1.10.4
VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).
Avidemux 2.6.21
Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно
VSDC Free Video Editor 5.7.7.702
VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при
Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331
Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и
VideoPad Video Editor 5.03
VideoPad Video Editor - видеоредактор с поддержкой огромного количества графических и видео форматов. Предлагает широкий ряд эффектов перехода, средства оптимизации
ВидеоМАСТЕР 11.0
ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого