Shotcut для Windows

Shotcut 17.06.01

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Описание Shotcut 17.06.01Описание   Скачать Shotcut 17.06.01СКАЧАТЬ (71,87 Мб) Скриншоты Shotcut 17.06.01Скриншоты (6)   Статистика Shotcut 17.06.01Статистика   Отзывы о Shotcut 17.06.01Отзывы (7)  
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3.64 из 5, всего оценок - 19
  • Рейтинг программы - 3.64 из 5
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Shotcut - мощное кросс-платформенное приложение с открытым исходным кодом, с помощью которого пользователи могут просто и быстро редактировать видеофайлы.
Данная программа позволяет вырезать фрагменты изображения, применять различные фильтры, менять настройки видео и аудио, указывать необходимую частоту дискретизации, выбирать подходящий кодек, настроить качество изображения, громкость, а также многое другое.

Панель управления Shotcut на первый взгляд не изобилует большим набором инструментов по умолчанию, однако в закладке «View» можно найти самые разнообразные функции для легкой работы с файлами. Кроме того, в программу встроен ряд готовых наборов настроек, что позволяет работать с приложением буквально простым нажатием на кнопку мыши.

Что нового в Shotcut 17.06.01?
  • Исправлены ошибки
  • Улучшения в работе программы
Скриншоты Shotcut:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 8 546
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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Отзывы о программе Shotcut

из нашей деревни про Shotcut 15.04.01 [02-04-2015]

Полезная программа.
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Константин про Shotcut 14.03.25 [30-03-2014]

Новая версия 14.03.26 на Win7 64 работает нормально, все запоминает и конвертирует. На первый взгляд так себе, будем разбираться дальше.
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Сергей про Shotcut 18.12.13 [20-12-2013]

При открытии файла программа скидывается.
Говно программа.
Win7-64.
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Александр про Shotcut 26.10.13 [03-11-2013]

При попытке сохранить отредактированный файл просто закрывается.
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Дима про Shotcut 26.10.13 [28-10-2013]

Программа ГАВНО!! ужасная, нельзя сохранить файл отредактированный, сохраняет в каком то непонятном формате, не качайте ее !!!
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