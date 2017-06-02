Shotcut - мощное кросс-платформенное приложение с открытым исходным кодом, с помощью которого пользователи могут просто и быстро редактировать видеофайлы.

Данная программа позволяет вырезать фрагменты изображения, применять различные фильтры, менять настройки видео и аудио, указывать необходимую частоту дискретизации, выбирать подходящий кодек, настроить качество изображения, громкость, а также многое другое.

Панель управления Shotcut на первый взгляд не изобилует большим набором инструментов по умолчанию, однако в закладке «View» можно найти самые разнообразные функции для легкой работы с файлами. Кроме того, в программу встроен ряд готовых наборов настроек, что позволяет работать с приложением буквально простым нажатием на кнопку мыши.