AV Voice Changer Diamond 9.5.06 AV Voice Changer Diamond - приложение, которое изменит ваш голос и позволит заговорить по-другому. Хотите удивить друзей или произвести впечатление при общении Free Sound Recorder 10.8.8 Free Sound Recorder - простая в использовании программа, которая позволяет захватывать и записывать звуки с любого доступного источника, и затем сохранить результат Free MP3 Sound Recorder 1.9 Free MP3 Sound Recorder - простая в использовании программа, предназначенная для захвата аудио с микрофонов (внутренних/внешних), Интернет-радиостанций, различных

Dictaphone 1.0.6.128 Dictaphone - удобная в использовании программа, с помощью которой можно легко записывать аудио с любого источника (встроенные и внешние микрофоны, стерео микшеры и MorphVOX Junior 2.8.1 MorphVOX Junior - приложение с помощью которого можно до неузнаваемости изменить свой голос и воспользоваться полученным результатом в любом сервисе голосового MP3 Skype Recorder 4.25 MP3 Skype Recorder - бесплатная программа, с помощью которой можно легко осуществлять запись разговоров в Skype (в том числе конференций). Запись может производится