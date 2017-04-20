Soft4Boost Any Audio Record для Windows

Soft4Boost Any Audio Record 5.3.7.585

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Описание Soft4Boost Any Audio Record 5.3.7.585Описание   Скачать Soft4Boost Any Audio Record 5.3.7.585СКАЧАТЬ (29,23 Мб) Скриншоты Soft4Boost Any Audio Record 5.3.7.585Скриншоты (6)   Статистика Soft4Boost Any Audio Record 5.3.7.585Статистика   Отзывы о Soft4Boost Any Audio Record 5.3.7.585Отзывы (4)  
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4.58 из 5, всего оценок - 24
  • Рейтинг программы - 4.58 из 5
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Soft4Boost Any Audio Record - очень простая простая в использовании утилита, позволяющая создавать и записывать собственные аудио- и звуковые файлы из внешних источников.

Программа поддерживает все популярные современные аудио форматы, такие как MP3, MP2, MP+, AAC, M4A, AMR, WMA, WAV, ADPCM и др. Приложение имеет очень простой и понятный интерфейс и будет доступно даже новичкам.

Что нового в Soft4Boost Any Audio Record 5.3.7.585?
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Soft4Boost Any Audio Record:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 16 301
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись звука, голоса
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Отзывы о программе Soft4Boost Any Audio Record

Good-Warrior про Soft4Boost Any Audio Record 5.3.1.559 [19-04-2017]

С записью полный отврат! Микрофон в приоритете! Выбрать отдельно устройство вывода нельзя!
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Мила про Soft4Boost Any Audio Record 3.3.3.253 [03-10-2014]

Искала простую программку для записи аудио с понятным интерфейсом. Очень довольна.Спасибо.
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Вадим про Soft4Boost Any Audio Record 2.7.0.175 [28-10-2013]

Тоже сначала так думал, пока не поигрался с настройками... не могли сделать нормальные пресеты - список устройств читается прямо с карточки...
5 | 1 | Ответить

Андрей про Soft4Boost Any Audio Record 2.5.1.239 [27-08-2013]

Записывает только с микрофона..
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