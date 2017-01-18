Программы для Android » Скины, темы » Природа » Japanese Garden 3D 1.9 для Android
Скачать Яндекс.Браузер
Japanese Garden 3D для Android

Japanese Garden 3D 1.9 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Japanese Garden 3D 1.9 для AndroidОписание   Скачать Japanese Garden 3D 1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (9,95 Мб) Скриншоты Japanese Garden 3D 1.9 для AndroidСкриншоты (1)   Статистика Japanese Garden 3D 1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Japanese Garden 3D 1.9 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Japanese Garden 3D - буддийские монахи положили начало новому виду искусства, который теперь известен, как «японский сад». Сначала они напоминали места для проведения праздников и торжеств, а более поздние произведения созданы уже в стиле абстрактной живописи.

Эти интерактивные живые обои для Android, представляют собой живописный вид на японский сад, находящийся в долине, в окружении туманных гор. Картину дополняют солнечные лучи, пробивающиеся через облака, анимированные листья сакуры и пролетающие птицы. В настройках можно добавить на экран часы.

Скриншоты Japanese Garden 3D:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 1 445
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПрирода

Отзывы о программе Japanese Garden 3D

Александр про Japanese Garden 3D 1.0 для Android [22-08-2013]

Очень красиво и качествено,ляпота.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

Burn the Rope

Battery Doctor

Kids Connect the Dots Lite

DU Speed Booster

MyScore

Yahoo Погода

Booking.com

GPS status

MAPS.ME

Camera360

AppMgr III (App 2 SD)

SimCity BuildIt

X-plore

SofaScore

Герои Стихий

World of Tanks Assistant

Temple Run 2

FBReader

BlaBlaCar

World of Tanks Blitz

 
 