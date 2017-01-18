Japanese Garden 3D - буддийские монахи положили начало новому виду искусства, который теперь известен, как «японский сад». Сначала они напоминали места для проведения праздников и торжеств, а более поздние произведения созданы уже в стиле абстрактной живописи.

Эти интерактивные живые обои для Android, представляют собой живописный вид на японский сад, находящийся в долине, в окружении туманных гор. Картину дополняют солнечные лучи, пробивающиеся через облака, анимированные листья сакуры и пролетающие птицы. В настройках можно добавить на экран часы.