Soft4Boost Any Uninstaller - быстрая, безопасная, простая и удобная утилита для удаления приложений, которые не могут быть удалены стандартными средствами Windows.

С помощью приложения можно успешно удалять нежелательные или поврежденные приложения, очищать остаточные записи в реестре и файлы на жестком диске, использовать три различных режима удаления.