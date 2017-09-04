ACDSee Photo Editor для Windows

ACDSee Photo Editor 10.0.46.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание ACDSee Photo Editor 10.0.46.0Описание   Скачать ACDSee Photo Editor 10.0.46.0СКАЧАТЬ (93,79 Мб) Скриншоты ACDSee Photo Editor 10.0.46.0Скриншоты (6)   Статистика ACDSee Photo Editor 10.0.46.0Статистика   Отзывы о ACDSee Photo Editor 10.0.46.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ACDSee Photo Editor - мощный пакет для редактирования и изменения фотографий, а также различных изображений. Программа имеет достаточно простой интерфейс, позволяющий создавать открытки, коллажи, календари, альбомы, обои рабочего стола, текстуры и другие проекты на базе цифровых фотографий. Программа содержит достаточно разнообразные инструменты для редактирования изображений, наложения разнообразных эффектов, фильтров, настройке цветопередачи, контрастности и яркости фотографий и др.
Даже если снимок получился не очень удачным, то ACDSee Photo Editor поможет превратить его высококачественную открытку. Программа будет одинаково востребована как среди начинающих дизайнеров изображений, так и среди профессиональных фотографов.

Скриншоты ACDSee Photo Editor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.95
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4 134
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы - Фото - Просмотр
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

FastStone Image Viewer 6.3

FastStone Image Viewer - отличное приложение, сочетающее в себе инструменты для просмотра, конвертирования и редактирования изображений, с поддержкой большого

Adobe Photoshop Lightroom 5.7.1

Adobe Photoshop Lightroom - мощный и удобный инструмент для работы с цифровыми изображениями и фотографиями. С помощью программы Вы сможете выполнить всю

Фото на документы Экспресс 6.0

Фото на документы Экспресс - простая в использовании программа для создания фотографий на документы в домашних условиях. Содержит большинство распространённых

Paint.NET 4.0.17

Paint.NET - очень мощный, и при этом абсолютно бесплатный графический редактор. Отличается весьма внушительным набором функций, значительной частью которых обладает

Adobe Photoshop CC 2015.0.1

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно спорить о том, что лучше Mac или PC, но все они едины в одном - без

Cutting 3 1.50

Cutting 3 - программа для оптимального раскроя материала на прямоугольные или линейные детали

скачать Adguard

Отзывы о программе ACDSee Photo Editor

Admin

Отзывов о программе ACDSee Photo Editor 10.0.46.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 