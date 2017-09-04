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ACDSee Video Converter Pro для Windows

ACDSee Video Converter Pro 5.0.0.799

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Описание ACDSee Video Converter Pro 5.0.0.799Описание   Скачать ACDSee Video Converter Pro 5.0.0.799СКАЧАТЬ (27,51 Мб) Скриншоты ACDSee Video Converter Pro 5.0.0.799Скриншоты (5)   Статистика ACDSee Video Converter Pro 5.0.0.799Статистика   Отзывы о ACDSee Video Converter Pro 5.0.0.799Отзывы (0)  
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ACD Video Converter - мощный медиаконвертер, с помощью которого можно легко преобразовывать разнообразные видеофайлы в необходимый формат, извлекать аудиодорожки из видеоматериалов, быстро размещать готовый файл на сторонних ресурсах и др. Поддерживается много форматов, таких как AVI, MKV, MP4, 3G2, FLV, 3GP, WMV, H263, VOB, MOV, MPG, M4V, PSP, ARM, H264, VCD, DVD, SWF, ASF, AVS, OGG, MPEG, MTV, M2TS, H261 и MP3. Основной особенностью видеоконвертера является поддержка пакетного редактирования файлов - достаточно внести необходимые видеоматериалы в перечень, определить оптимальный формат вывода для всех файлов и запустить преобразование.

Кроме того, предусмотрена возможность гибкой настройки параметров преобразования и их последующего сохранения в виде специальных пресет. Также, внедрена поддержка проигрывания, прожига и сохранения DVD-дисков.

Еще одной важной функцией утилиты является самостоятельная подготовка контент к просмотру на экранах популярных портативных устройств - Apple iPhone 3G/4/4S/5, iPod Touch/Touch 4/Classic/Nano, iPad, iPad 2, the new iPad, Apple TV 2/3; Samsung S II/III, Wave723; Nokia N86, 7230, 5233, N76, N82; Blackberry 8520, Curve 8300, Bold 9000, Bold Series; LG Optimus 2x; HTC Flyer, Sensation, Vivid; Motorola RAZR; Sony Ericsson W700I; Microsoft Zun  и много других.

Программа обладает простым, понятным интерфейсом, что делает ее доступной в пользовании для как новичков в сфере видеопреобразований, так и удовлетворит запросы профессиональных видеостудий.

Скриншоты ACDSee Video Converter Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $59.99
Ограничение в работе программы10 конвертаций
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 2 036
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
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