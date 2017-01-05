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Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577
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4.67 из 5, всего оценок - 3
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- Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soft4Boost Dup File Finder - простая, бесплатная утилита, которая помогает найти и удалить ненужные дубликаты файлов на компьютере с последующим их удалением и очисткой до 50% пространства на диске.
C помощью программы можно:
- находить идентичные файлы любых типов;
- сравнивать файлы по их содержанию;
- освободить пространство на диске;
- упорядочить медиа-файлы;
- снизить продолжительность дефрагментации диска.
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|Что нового в Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577?
- Улучшения в работе программы
- Исправлены ошибки
|Скриншоты Soft4Boost Dup File Finder:
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Отзывы о программе Soft4Boost Dup File Finder
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