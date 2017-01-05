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5 Soft4Boost Dup File Finder - простая, бесплатная утилита, которая помогает найти и удалить ненужные дубликаты файлов на компьютере с последующим их удалением и очисткой до 50% пространства на диске.



C помощью программы можно: находить идентичные файлы любых типов;

сравнивать файлы по их содержанию;

освободить пространство на диске;

упорядочить медиа-файлы;

снизить продолжительность дефрагментации диска. Что нового в Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577?

Улучшения в работе программы

Исправлены ошибки