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Soft4Boost Dup File Finder для Windows

Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577

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Описание Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577Описание   Скачать Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577СКАЧАТЬ (13,14 Мб) Скриншоты Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577Скриншоты (4)   Статистика Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577Статистика   Отзывы о Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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Soft4Boost Dup File Finder - простая, бесплатная утилита, которая помогает найти и удалить ненужные дубликаты файлов на компьютере с последующим их удалением и очисткой до 50% пространства на диске.

C помощью программы можно:

  • находить идентичные файлы любых типов;
  • сравнивать файлы по их содержанию;
  • освободить пространство на диске;
  • упорядочить медиа-файлы;
  • снизить продолжительность дефрагментации диска.
Что нового в Soft4Boost Dup File Finder 6.5.1.577?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Soft4Boost Dup File Finder:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)6 / 11 150
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов - Очистка диска

Отзывы о программе Soft4Boost Dup File Finder

Admin

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