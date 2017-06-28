Nature Free HD LWP для Android

Nature Free HD LWP 9.3 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Nature Free HD LWP 9.3 для AndroidОписание   Скачать Nature Free HD LWP 9.3 для AndroidСКАЧАТЬ (5,53 Мб) Скриншоты Nature Free HD LWP 9.3 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Nature Free HD LWP 9.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Nature Free HD LWP 9.3 для AndroidОтзывы (1)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Nature Free HD LWP - красивые анимированные живые обои для портативных устройств под управлением Android, которые позволяют пользователю любоваться на своем рабочем столе яркими и высококачественными футуристическими пейзажами природы.

Особенности живых обоев:

  • Красочный проработанный дизайн.
  • Дневная и ночная темы.
  • 10 цветовых схем.
  • 8 видов деревьев.
  • Смена небесного тела.
Что нового в Nature Free HD LWP 9.3 для Android?
  • Добавлен ярлык и кнопка ОТКРЫТЬ в маркете
  • Оптимизировано по скорости и размеру
  • Исправлены незначительные ошибки
Скриншоты Nature Free HD LWP:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 2.x, 3.x, 4.x, 5.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1 510
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФантастика, фэнтези - Романтика - Природа
ТОП-сегодня раздела "Фантастика, фэнтези"
 

Nature Free HD LWP 10.1 для Android

Nature Free HD LWP - красивые анимированные живые обои для портативных устройств под управлением Android, которые позволяют пользователю любоваться на своем рабочем

Неоновый дракон 1.0 для Android

Неоновый дракон - живые обои с драконом восточного стиля на вашем Android-устройстве. Изображание не меняет своего положения на экране, а только переливается

Empyrean island 1.1 для Android

Empyrean island - живые обои для устройств под управлением Android, которые позволяют пользователю виртуально путешествовать по фантастическим неизведанным мирам

Galaxy S4 Magic forest 1.0 для Android

Galaxy S4 Magic forest - красивые живые обои для Android-смартфонов и планшетов в стиле Galaxy S4, которые позволяют пользователю виртуально посетить магический лес

Space City Free 3D LWP 1.1 для Android

Space City Free 3D LWP - инновационные живые обои для портативных устройств на платформе Android, которые представляют собой не просто красивую картинку, а

Temple in forest 2.3 для Android

Temple in forest - загадочные живые обои для Android-смартфонов и планшетов, которые изображают таинственный храм в тропическом лесу

скачать Adguard

Отзывы о программе Nature Free HD LWP

neznacomez про Nature Free HD LWP 5.1 для Android [06-09-2013]

Красивые обои. Но у меня на S2 не устанавливаются
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
 
 