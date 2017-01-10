Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе и т.д. Неограниченное количество контактов позволит заносить множество номеров на одного человека, присутствует встроенный поиск, возможность сортировки списка контактов и многое другое.
ignatiusP про Телефонный справочник 1.2 [09-09-2014]
Достаточно легкая и удобная программа, заинтересовалась очень, подходит для работы. Боюсь одного, когда я внесу кучу инфы в этот справочник, вдруг чего-то глюкнет и пропадет база данных!
Go_Ram, можно ли у Вас узнать мне ЧАЙНИКУ: если в "Мои документы" перенесены настройки и База данных, то каким способом из папки "MLPhoneBook" можно восстановить данные (например, после переустановки Windows или других глюках диска С)???
Заранее благодарю за внимание! | 20 | Ответить
В следующем обновлении программа сможет сама делать резервную копию, а также выгрузку данных и загрузку данных и другие улучшения. | | Ответить
(ерж про Телефонный справочник 1.1 [04-11-2013]
Присоединяюсь к пожеланию Андрея по поводу переноса базы данных программы и было бы неплохо портативную версию программы. | | Ответить
Андрей про Телефонный справочник 1.0 [06-09-2013]
Необходимо добавить фотографию к контакту, день рождение при этом чтоб программа могла напоминать что скоро день рождение, и чтоб базу можно было легко переносить с устройства на устройство желательно без установки. 1 | 1 | Ответить