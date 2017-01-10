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Телефонный справочник для Windows

Телефонный справочник 1.2.7.1

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Описание Телефонный справочник 1.2.7.1Описание   Скачать Телефонный справочник 1.2.7.1СКАЧАТЬ (3,15 Мб) Скриншоты Телефонный справочник 1.2.7.1Скриншоты (2)   Статистика Телефонный справочник 1.2.7.1Статистика   Отзывы о Телефонный справочник 1.2.7.1Отзывы (5)  
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4.56 из 5, всего оценок - 9
  • Рейтинг программы - 4.56 из 5
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Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе и т.д. Неограниченное количество контактов позволит заносить множество номеров на одного человека, присутствует встроенный поиск, возможность сортировки списка контактов и многое другое.

Что нового в Телефонный справочник 1.2.7.1?
  • Исправлены найденные ошибки.
Скриншоты Телефонный справочник:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)9 / 6 755
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое

Отзывы о программе Телефонный справочник

ignatiusP про Телефонный справочник 1.2 [09-09-2014]

Достаточно легкая и удобная программа, заинтересовалась очень, подходит для работы. Боюсь одного, когда я внесу кучу инфы в этот справочник, вдруг чего-то глюкнет и пропадет база данных!
Go_Ram, можно ли у Вас узнать мне ЧАЙНИКУ: если в "Мои документы" перенесены настройки и База данных, то каким способом из папки "MLPhoneBook" можно восстановить данные (например, после переустановки Windows или других глюках диска С)???
Заранее благодарю за внимание!
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alla про Телефонный справочник 1.2 [28-04-2014]

Интересно, обязательно попробую
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Go_Ram про Телефонный справочник 1.1 [04-11-2013]

В следующем обновлении программа сможет сама делать резервную копию, а также выгрузку данных и загрузку данных и другие улучшения.
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(ерж про Телефонный справочник 1.1 [04-11-2013]

Присоединяюсь к пожеланию Андрея по поводу переноса базы данных программы и было бы неплохо портативную версию программы.
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Андрей про Телефонный справочник 1.0 [06-09-2013]

Необходимо добавить фотографию к контакту, день рождение при этом чтоб программа могла напоминать что скоро день рождение, и чтоб базу можно было легко переносить с устройства на устройство желательно без установки.
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