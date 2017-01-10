Телефонный справочник 1.2.7.1 Описание СКАЧАТЬ ( 3,15 Мб) Скриншоты (2) Статистика Отзывы (5) Оцените программу!

4.56 из 5, всего оценок - 9 Рейтинг программы - 4.56 из 5

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5 Телефонный справочник - бесплатная, удобная и простая в использовании программа, которая позволяет хранить контакты родных, близких, друзей, коллег по работе и т.д. Неограниченное количество контактов позволит заносить множество номеров на одного человека, присутствует встроенный поиск, возможность сортировки списка контактов и многое другое. Что нового в Телефонный справочник 1.2.7.1?

Исправлены найденные ошибки. Скриншоты Телефонный справочник: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Русский Закачек (сегодня/всего) 9 / 6 755 Разработчик MaxLim Последнее обновление 10.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы другое Отзывы о программе Телефонный справочник ignatiusP Достаточно легкая и удобная программа, заинтересовалась очень, подходит для работы. Боюсь одного, когда я внесу кучу инфы в этот справочник, вдруг чего-то глюкнет и пропадет база данных!

Go_Ram, можно ли у Вас узнать мне ЧАЙНИКУ: если в "Мои документы" перенесены настройки и База данных, то каким способом из папки "MLPhoneBook" можно восстановить данные (например, после переустановки Windows или других глюках диска С)???

Заранее благодарю за внимание!

| 20 | Ответить alla Интересно, обязательно попробую

| | Ответить Go_Ram В следующем обновлении программа сможет сама делать резервную копию, а также выгрузку данных и загрузку данных и другие улучшения.

| | Ответить (ерж Присоединяюсь к пожеланию Андрея по поводу переноса базы данных программы и было бы неплохо портативную версию программы.

| | Ответить Андрей Необходимо добавить фотографию к контакту, день рождение при этом чтоб программа могла напоминать что скоро день рождение, и чтоб базу можно было легко переносить с устройства на устройство желательно без установки.

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