Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") - программа предназначена для подготовки к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД на права категорий "B" и "C". Содержит 80 билетов по 20 вопросов, которые полностью соответствует официальным билетам ГИБДД, а также Правила дорожного движения РФ со всеми изменениями до 23 июля 2013 г. включительно, и таблицу штрафов за нарушения ПДД, действующих с 1 сентября 2013 г.
В программе предусмотрено 2 режима:
Режим тренировки. Здесь вы можете посмотреть комментарий к каждому вопросу, при даче неправильного ответа система сообщит вам об этом и попросит дать правильный ответ.
Режим экзамена в котором Вам дается 20 минут и 20 случайно сгенерированных вопросов по соответствующей тематике. Допускается не более 2 ошибок для сдачи. Экзамен завершается либо по истечении времени, либо если вы дали ответы на все вопросы. По окончании экзамена выводятся результаты. Вы получите разъяснение на каждый неправильно отвеченный вопрос.