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Экзаменационные билеты ПДД для Windows

Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") 2018 7.6

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Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") - программа предназначена для подготовки к сдаче теоретического экзамена в ГИБДД на права категорий "B" и "C". Содержит 80 билетов по 20 вопросов, которые полностью соответствует официальным билетам ГИБДД, а также Правила дорожного движения РФ со всеми изменениями до 23 июля 2013 г. включительно, и таблицу штрафов за нарушения ПДД, действующих с 1 сентября 2013 г.

В программе предусмотрено 2 режима:

  • Режим тренировки. Здесь вы можете посмотреть комментарий к каждому вопросу, при даче неправильного ответа система сообщит вам об этом и попросит дать правильный ответ.
  • Режим экзамена в котором Вам дается 20 минут и 20 случайно сгенерированных вопросов по соответствующей тематике. Допускается не более 2 ошибок для сдачи. Экзамен завершается либо по истечении времени, либо если вы дали ответы на все вопросы. По окончании экзамена выводятся результаты. Вы получите разъяснение на каждый неправильно отвеченный вопрос.
Скриншоты Экзаменационные билеты ПДД:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 179 руб.
Ограничение в работе программыФункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)8 / 5 059
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОбучающий софт - Тесты, проверка знаний
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Отзывы о программе Экзаменационные билеты ПДД

Андрей про Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") 2017 7.0 [07-10-2017]

Месяц попользовался, потом выдала ошибку. РАЗВОД
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FatalSoft в ответ Андрей про Экзаменационные билеты ПДД ("В","C") 2017 7.0 [28-01-2018]

Андрей, следовало обратиться в нашу техническую поддержку (support@pdd-bilet.ru) для решения данной технической проблемы.
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Ольга про ПДД. Правила дорожного движения. Подготовка к экзамену ГИБДД ("B","C") 4.5 [11-10-2013]

Ужасная программа, зря потраченные деньги, невозможно переустановить на другой компьютер, снова требует активацию!
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