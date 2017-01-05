Soft4Boost DVD Cloner - мощная программа для создания копий DVD-дисков. Простой интерфейс утилиты, наличие разнообразных функциональных возможностей и поддерживаемых типов носителей делают данный инструмент очень удобным для пользования.

Для создания копий диска без потери качества аудио и видео достаточно всего лишь несколько нажатий на клавишу мышки. Кроме того, встроенная функция "Подогнать к диску" автоматически устанавливает лучшие настройки видео и аудио, а также сжимает DVD таким образом, чтобы подогнать его к диску, если размер слишком большой.

Поддерживаются все используемые в настоящее время носители: CD-R/RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, двухслойные DVD, Blu-ray BD-R и BD-RE диски.