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Soft4Boost DVD Cloner для Windows

Soft4Boost DVD Cloner 5.3.1.677

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Описание Soft4Boost DVD Cloner 5.3.1.677Описание   Скачать Soft4Boost DVD Cloner 5.3.1.677СКАЧАТЬ (38,45 Мб) Скриншоты Soft4Boost DVD Cloner 5.3.1.677Скриншоты (3)   Статистика Soft4Boost DVD Cloner 5.3.1.677Статистика   Отзывы о Soft4Boost DVD Cloner 5.3.1.677Отзывы (0)  
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3.67 из 5, всего оценок - 6
  • Рейтинг программы - 3.67 из 5
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Soft4Boost DVD Cloner - мощная программа для создания копий DVD-дисков. Простой интерфейс утилиты, наличие разнообразных функциональных возможностей и поддерживаемых типов носителей делают данный инструмент очень удобным для пользования.

Для создания копий диска без потери качества аудио и видео достаточно всего лишь несколько нажатий на клавишу мышки. Кроме того, встроенная функция "Подогнать к диску" автоматически устанавливает лучшие настройки видео и аудио, а также сжимает DVD таким образом, чтобы подогнать его к диску, если размер слишком большой.

Поддерживаются все используемые в настоящее время носители: CD-R/RW, DVD+/-R, DVD+/-RW, DVD-RAM, двухслойные DVD, Blu-ray BD-R и BD-RE диски.

Что нового в Soft4Boost DVD Cloner 5.3.1.677?
  • Улучшения в работе программы
  • Исправлены ошибки
Скриншоты Soft4Boost DVD Cloner:

Статус программы Демо версия | Цена: $24.95
Ограничение в работе программывозможность скопировать только 3 диска
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 714
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗапись - Копирование

Отзывы о программе Soft4Boost DVD Cloner

Admin

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