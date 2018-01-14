Start Menu Reviver для Windows

Start Menu Reviver 3.0.1.10

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Описание Start Menu Reviver 3.0.1.10Описание   Скачать Start Menu Reviver 3.0.1.10СКАЧАТЬ (6,43 Мб) Скриншоты Start Menu Reviver 3.0.1.10Скриншоты (3)   Статистика Start Menu Reviver 3.0.1.10Статистика   Отзывы о Start Menu Reviver 3.0.1.10Отзывы (3)  
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4.38 из 5, всего оценок - 8
  • Рейтинг программы - 4.38 из 5
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Start Menu Reviver - удобная утилита для восстановления меню "Пуск" в Windows 8 и улучшения его функциональности в Windows 7.
С помощью программы меню "Пуск" можно индивидуально настроить по своему усмотрению и удобству, т.к. стартовое окошко вмещает до 32 плиток. Таким образом, есть возможность выбора приложений, документов, папок и т.д., которые будут запускаться непосредственно из меню "Пуск". Приложение позволяет также изменить вид плитки, используя существующую библиотеку значков или создать свое оригинальное изображение. Также, утилита, благодаря уникальной структуре мозаики будет чрезвычайно удобна в использовании для сенсорного экрана.

Кроме того, данный инструмент обладает рядом других преимуществ:

  • Мощный поиск - поле поиска работает по принципу "одного окна" и находит в Вашем компьютере все, что нужно.
  • создание плитки для сайта - можно управлять не только рабочим столом и приложениями, но и создать плитки для быстрого доступа к любимым веб-сайтам и даже избранным документам.
  • Легкий возврат к стандартному меню "Пуск" до введения в действие Start Menu Reviver - можно увидеть как меню выглядело в последний раз и др.
Скриншоты Start Menu Reviver:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 5 866
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДесктоп менеджеры
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Отзывы о программе Start Menu Reviver

Друг@ про Start Menu Reviver 2.5.0.18 [09-11-2014]

Красиво и здорово)))
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Raqil.Isaqzade про Start Menu Reviver 2.0.0.44 [13-05-2014]

super
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Jonas про Start Menu Reviver 1.0.0.1836 [22-03-2014]

StartMenuXSetup 5.121 лучше и качественнее
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