Start Menu Reviver - удобная утилита для восстановления меню "Пуск" в Windows 8 и улучшения его функциональности в Windows 7.
С помощью программы меню "Пуск" можно индивидуально настроить по своему усмотрению и удобству, т.к. стартовое окошко вмещает до 32 плиток. Таким образом, есть возможность выбора приложений, документов, папок и т.д., которые будут запускаться непосредственно из меню "Пуск". Приложение позволяет также изменить вид плитки, используя существующую библиотеку значков или создать свое оригинальное изображение. Также, утилита, благодаря уникальной структуре мозаики будет чрезвычайно удобна в использовании для сенсорного экрана.
Кроме того, данный инструмент обладает рядом других преимуществ:
Мощный поиск - поле поиска работает по принципу "одного окна" и находит в Вашем компьютере все, что нужно.
создание плитки для сайта - можно управлять не только рабочим столом и приложениями, но и создать плитки для быстрого доступа к любимым веб-сайтам и даже избранным документам.
Легкий возврат к стандартному меню "Пуск" до введения в действие Start Menu Reviver - можно увидеть как меню выглядело в последний раз и др.