UltraCopier - инструмент, предназначенный для быстрого копирования и перемещения больших объемов данных, например видеофайлов, на несколько дисков или по локальной сети.

Это приложение по своему функционалу способно полностью заменить обычные средства копирования ОС Windows, а также имеет ряд преимуществ по сравнению с ними. Например, программа отображает скорость и время передачи данных, может устанавливаться ограничение скорости передачи для предотвращения перегрузки системы и т.д.

Кроме того, с помощью UltraCopier легко создать и в последствии обработать списки файлов для копирования и при необходимости их переименования в автоматическом режиме. Следует отметить, что приложение также может обрабатывать и устранять возникшие ошибки и дает возможность выполнить различные действия для перезаписи и восстановления данных, а также докачивать файлы данных после сбоев соединения.

Интерфейс программы прост и доступен, что позволит работать с утилитой даже не опытным в администрировании пользователям.

Помимо всего, поддерживаются различные скины и доступны плагины для расширения возможностей программы.



Основные особенности программы: