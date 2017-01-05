Soft4boost Video to Flash - видео-инструмент для создания флэш-видео в формате .FLV для дальнейшего использования и размещения на сайте или блоге. Программа очень проста в использовании и позволит освоить свой функционал даже абсолютному новичку.
Основные возможности программы:
Конвертирование видео-файлов в Flash Video (FLV);
Применение уникальных стилей флэш-плеера;
Создание HTML-страницы со встроенным видео;
Изменение параметров выходного видео;
Добавление изображения в качестве водяного знака на выходное видео.