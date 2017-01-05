Программы для Windows » Видео » Конверторы » Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567
Скачать Яндекс.Браузер
Soft4Boost Video to Flash для Windows

Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567Описание   Скачать Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567СКАЧАТЬ (34,28 Мб) Скриншоты Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567Скриншоты (4)   Статистика Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567Статистика   Отзывы о Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567Отзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Soft4boost Video to Flash - видео-инструмент для создания флэш-видео в формате .FLV для дальнейшего использования и размещения на сайте или блоге. Программа очень проста в использовании и позволит освоить свой функционал даже абсолютному новичку.

Основные возможности программы:

  • Конвертирование видео-файлов в Flash Video (FLV);
  • Применение уникальных стилей флэш-плеера;
  • Создание HTML-страницы со встроенным видео;
  • Изменение параметров выходного видео;
  • Добавление изображения в качестве водяного знака на выходное видео.
Скриншоты Soft4Boost Video to Flash:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2 038
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы

Отзывы о программе Soft4Boost Video to Flash

Admin

Отзывов о программе Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
скачать Adguard
     
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Macintosh
Android
iOS
Windows Phone
Symbian
Windows Mobile
 
Наш выбор

AnyDesk

SUMo

Google Chrome

KMPlayer

Балаболка

Notepad++

RoboForm

Light Alloy

ProgDVB

Viber

AIMP

Artweaver

ESET NOD32 Антивирус

Calibre

ESET NOD32 Smart Security

Nero

CheMax

Weather Watcher Live

Free Download Manager

Opera

 
 