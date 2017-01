Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567 Описание СКАЧАТЬ ( 34,28 Мб) Скриншоты (4) Статистика Отзывы (0) Оцените программу!

5.00 из 5, всего оценок - 2 Рейтинг программы - 5.00 из 5

1

2

3

4

5 Soft4boost Video to Flash - видео-инструмент для создания флэш-видео в формате .FLV для дальнейшего использования и размещения на сайте или блоге. Программа очень проста в использовании и позволит освоить свой функционал даже абсолютному новичку.



Основные возможности программы: Конвертирование видео-файлов в Flash Video (FLV);

Применение уникальных стилей флэш-плеера;

Создание HTML-страницы со встроенным видео;

Изменение параметров выходного видео;

Добавление изображения в качестве водяного знака на выходное видео. Скриншоты Soft4Boost Video to Flash: Статус программы Бесплатная Операционка Windows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP Интерфейс Английский, Русский Закачек (сегодня/всего) 2 / 2 038 Разработчик Soft4Boost Последнее обновление 05.01.2017 (Сообщить о новой версии) Категории программы Конверторы Отзывы о программе Soft4Boost Video to Flash Admin Отзывов о программе Soft4Boost Video to Flash 5.2.1.567 пока нет, можете добавить... Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв ТОП-сегодня раздела Новинки раздела Свежие новости