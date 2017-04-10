Multi Commander - мощный мультиоконный менеджер файлов, являющийся отличной альтернативой стандартному проводнику Windows. При работе с файлами используется удобный двухпанельный вид, что обеспечивает простоту и доступность эффективного и быстрого управления файлами в повседневной деятельности.
Кроме стандартного набора функциональных возможностей файлового менеджера типа копирования перемещения, просмотра и др., данный инструмент снабжен большим набором специальных функций, что дает возможность выполнять с помощью клавиатуры намного более сложные задачи, такие как автораспаковка и сортировка, просмотр содержимого архива, разработка сценариев, поиск и другое.
Основные возможности программы:
Выполнение запущенных задач в фоновом режиме без прекращения текущей работы.
Быстрый просмотр с помощью кеширования.
Создание вкладок, позволяющих открывать много папок.
Индивидуальная настройка внешнего вида и функциональности интерфейса.
Поддержка дополнений и плагинов, расширяющих возможности инструмента.
Поддержка работы с файловыми архивами (zip, 7-zip, rar, tar, gz, bz2, jar).
Установление просмотра и разрешений доступа к файлам.
Запоминание выделенной рамкой при возвращении назад из другого места при просмотре файловой структуры.
Встроенные утилиты для обработки изображений (конвертирование, вращение, просмотр, редактирование, удаление меток EXIF).
Инструментарий для работы с аудиофайлами (просмотр и редактирование свойств файла).
Незащищенный API-интерфейс, дающий возможность создавать свои дополнения и плагины.
Большой набор «горячих» клавиш.
Просмотр содержимого файлов ASCII/Unicode/UTF8/Binary и Hex.
Поддержка скриптового движка для автоматизации многих операций.
Total Commander - мощный и стабильный файловый менеджер для Windows. Total Commander продолжает добрую традицию двухпанельных файловых менеджеров, но отличается повышенным удобством и функциональностью, поддерживает плагины
iFunBox - отличная альтернатива iTunes для доступа к файлам iOS-устройств. Позволяет просматривать содержимое, как данные отдельного внешнего накопителя, свободно переносить файлы между папками ПК и Apple-устройства и многое другое
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